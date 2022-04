Casal ganha cerca de R$ 250 mil reais por mês com vídeos de sexo realista na internet

Um casal britânico se tornou muito popular nas redes sociais com suas “sessões de sexo” realistas e hoje eles faturam quase 50 mil dólares por mês (cerca de de R$ 250 mil reais) vendendo vídeos para quem está disposto a pagar por esse tipo de conteúdo no OnlyFans e outros sites de conteúdo adulto pago.

“Nunca ficou chato para nós”, disse Jess Miller, 33 anos, ao South West News Service, de acordo com o jornal The New York Post. A mulher trabalha no entretenimento adulto com o marido Mike há quatro anos e diz estar feliz com a profissão.

O casal sobe novos vídeos em como Pornhub, Fansly e, principalmente, OnlyFans. Somente neste último, eles têm mais de 900 mil seguidores. Segundo eles, o fato de serem casados é o maior atrativo para seus seguidores.

“Colocamos uma câmera na sala e as pessoas podem ver como é quando fazemos sexo. Eu não sinto que somos estrelas pornô. Estamos apenas fazendo o que normalmente faríamos, só que estamos filmando”, disse Jess.

Jess e Mike são pais de um menino de 8 anos e de uma menina de 12 anos, que é filha de Jess e sua ex-esposa.

Eles disseram ao The New York Post que tentaram manter o trabalho paralelo em segredo, até serem descobertos por amigos depois de um mês. Depois disso, eles decidiram contar a verdade para a família em 2020.

A maioria dos familiares parece ter aceitado a escolha do casal de forma tranquila. “Contei para minha mãe e ela ficou calma. Nossa família só se importa que sejamos casados e que nos amemos”, disse Jess.

Nem mesmo as crianças tiveram problemas com a curiosa situação. “Eles são muito crianças para entenderem completamente o que fazemos. Apesar da pouca idade, a mais velha é muito madura e disse que não é um problema para ela desde que estejamos felizes e os amemos”, explicou Jess.