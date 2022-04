Após um match online, um homem enviou uma mensagem desrespeitosa no Tinder e acabou sendo detonado nas redes sociais recentemente.

Jess compartilhou a troca de mensagens de texto no TikTok depois de ficar sem palavras com o jeito do homem, e logo seus seguidores estavam lamentando a situação.

Em vez de iniciar com uma mensagem educada ou convidar Jess para uma refeição, ele insistiu que ela deveria ir à casa dele no dia seguinte para se ‘divertir’.

Como detalhado pelo site The Mirror, ele então começou a dizer que ela ‘não é gostosa o suficiente’ para namorar, mas acrescentou que ainda a teria ‘para brincar’.

Após match, homem envia mensagem desrespeitosa no Tinder e acaba sendo detonado nas redes sociais

Jess, que fez a postagem para o TikTok como @jesspalumbo16, compartilhou a troca em um vídeo que se tornou viral, com mais de 300 mil visualizações nas primeiras 24 horas.

O homem, que tem 27 anos, mandou uma mensagem dizendo que morava sozinho e que estava esperando.

Jess então respondeu: “Ninguém mais quer sair em encontros lol”. E o homem então disse que só ficaria com ela para algo rápido, dizendo que ela não tem algo suficiente.

Ainda de acordo com as informações, seus seguidores ficaram chocados e logo começaram a comentar em massa sobre o vídeo popular.

Crédito (Reprodução @jesspalumbo16/TikTok)

Com informações do site The Mirror