A verdade por trás do vídeo que mostra uma cobra píton no Brasil

Esta semana um vídeo do resgate e soltura de uma cobra foi compartilhado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).No entanto, o animal foi solto em uma área de mata no Distrito Federal graças a um equivoco.

A cobra media mais de 2 metros de comprimento e foi identificada como uma jiboia, espécie nativa no Brasil. Como não apresentava ferimentos e tinha a saúde em boa condição, ela foi solta na natureza.

O vídeo logo se tornou viral nas redes sociais e especialistas apontaram que a espécie da cobra era outra. Tratava-se de uma píton, que provavelmente era criada em cativeiro e foi solta na natureza.

Em uma postagem no Twitter, o perfil “Legião Escamada”, moderado pelo estudante de ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás (UFG) Matheus Reis, revelou que na verdade, a cobra é uma píton.

“A serpente em questão se trata de uma píton (Python bivittatus) serpente asiática com um potencial invasor enorme, totalmente prejudicial a nossa fauna”, afirmou.

Mais uma vez os órgãos "competentes" se mostrando completamente irresponsáveis ao realizar manejo e soltura de animais.

A Polícia Militar informou que a cobra era “extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro” e assumiu o erro.

Confira o comunicado divulgado:

“A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, realiza um trabalho de excelência o qual tem resultado em altos índices de produtividade. Apenas nesses três primeiros meses de 2022, 126 cobras foram resgatadas. Em 2021 foram 512 cobras.

Com o apoio do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) e contando, muitas vezes, com a boa vontade de clínicas privadas, o batalhão realiza o manejo desses animais na tentativa de salvar a todos de forma que voltem saudáveis ao seu habitat natural.

O Batalhão, juntamente com o Zoológico e demais órgãos ambientais, já está à procura da Píton. Informamos que a referida cobra era extremamente calma, sendo indício de que era criada em cativeiro. Ressaltamos que alguns estados já estão autorizando o comércio desse animal.”

Mas afinal, o que pode acontecer quando uma espécie invasora se reproduz?

A píton é uma das cinco maiores cobras do mundo e podem atingir até 8 metros de comprimento, o que as leva a ser um grande predador para outras espécies.

No sul da Flórida, nos Estados Unidos, as pítons se tornaram uma espécie invasora que prejudica o ecossistema, pois dizimam as espécies locais, desde 1992. Na época, as cobras que eram criadas em cativeiro terminaram soltas na natureza pela destruição do furacão Andrew.

Sem nenhum predador, as cobras gigantes se reproduzem descontroladamente. As populações de guaxinins e gambás viraram presas e caíram cerca de 99%. Algumas espécies de coelhos e raposas desapareceram de vez.

Em busca de minimizar o desequilíbrio ambiental, a Flórida paga caçadores licenciados para capturar e sacrificar as pítons.

Em 2020, o caçador Mike Kimmel, se tornou notícia após capturar uma píton de mais de 5 metros e seu ninho com 22 ovos em Everglades. As fotos se tornaram virais e impressionaram as redes sociais.

