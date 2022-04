Vídeo: carro capota e jovens, feridos, gravam imagens para redes sociais

Imagens de dois jovens ensanguentados na frente de um carro completamente destruído tomaram as redes sociais nos últimos dias. O acidente não é novo, aconteceu em janeiro em uma rodovia do Rio Grande do Sul em janeiro, mas só agora as imagens viralizaram.

Os dois jovens, Nickolas Tonet, de 19 anos, e Lucas Gelain, de 20, retornavam de uma festa quando o motorista dormiu no volante e o carro perdeu o controle e caiu no barranco, após capotar algumas vezes.

Em vídeo gravado após o acidente, os dois aparecem machucados e sujos de sangue caminhando na estrada e dado conselhos aos seus seguidores não dirigirem com sono. “Oi galera, dirijam bêbados, mas não dirijam com sono.”

os dois tiveram alguns cortes na cabeça, rosto e na boca, mas nada grave. O carro, porém, ficou completamente destruído.

Agradecer também a médica que falou que ia tirar todo meu cabelo e também mandar um beijo pra mãe do Lucas pic.twitter.com/A9nP275OEM — Nick𓆏🇧🇼 (@NicolasTonet1) April 6, 2022

Eles ainda mostraram imagens de uma câmera de segurança que mostrou o momento do acidente. Infelizmente, a câmera estava mal posicionada e só foi possível ver o automóvel perdendo o controle.

CANIVETADA

Um garoto de 11 anos de uma escola de Uberaba atacou nesta quarta-feira atacou uma aluna de sua classe com golpes de canivete em uma escola na cidade mineira de Uberaba.

A menina, da mesma idade, sofreu cortes superficiais na perna esquerda, antebraço, braço esquerdo, abdômen e no lado direito das costas.

Segundo a polícia, o porteiro da escola viu uma aglomeração de alunos e quando chegou ao local encontrou o garoto com o canivete na mão. Ele estava muito nervoso e chorando muito, e a menina estava caída, com alguns cortes no corpo. O porteiro desarmou o garoto e a polícia foi acionada.