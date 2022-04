“Vamos te estuprar”: A ameaça desesperadora que ouviu um garotinho de 10 anos em escola

Atenção: antes de compartilharmos detalhes do caso do garotinho , queremos alertá-lo que este texto pode conter relatos de violência, o que pode gerar gatilhos emocionais.

Continuando:

Pais de duas crianças, ambas de 10 anos, denunciaram uma grave situação, incluindo ameaças, que viveram os filhos em uma unidade de ensino, conhecida como Colegio Japón [nome em espanhol], localizada na cidade de La Serena, no Chile.

Segundo detalha o portal Publimetro, as crianças teriam sido abordadas por estudantes do 8º ano que o ameaçaram de violentá-los sexualmente.

Detalhes do caso que repercutiu

À mãe da criança, um grupo de companheiros de uma das vítimas — que tem transtorno do espectro autista (TEA) — denunciou o ocorrido e relatou o seguinte: “Dois colegas me disseram que o haviam espancado. Quando pergunto a ele, me conta que no segundo recreio eles estavam brincando no pátio e chegaram uns alunos do oitavo ano. Eles pegam meu filho e dizem ‘vou te estuprar’ e sentam na cara dele”, disse.

E, além do caso dos irmãos, outra mãe contou sua experiência e disse que identificou uma difícil situação com a filha. Veja abaixo o que ela disse:

“Perguntei se ela sabia o que tinha acontecido na escola e começou a chorar. Ela me contou que eles abriram suas pernas e braços e disseram verbalmente que iriam estuprá-la. Ela diz que estava gritando e ninguém a ouviu. Foi por causa do sinal que as crianças foram salvas, caso contrário o resultado teria sido diferente”

Não foram revelados detalhes adicionais sobre os casos até o momento e se alguma medida extra, além da denúncia formal já feita, será adotada pelos pais dos menores.

