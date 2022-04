Mulher serve ‘água do cachorro’ para a sogra e causa uma grande briga

Uma mulher foi duramente criticada por sua sogra depois de utilizar a mesma jarra para colocar água para os cachorros e servir a ela um copo de água.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para desabafar depois da confusão causada pela sua sogra.

Em seu relato, a mulher que permaneceu anônima, contou que a sogra a acusou de “tentar envenená-la com germes de cachorro” depois que ela utilizou a mesma jarra para servi copos de água e a tigela do animal.

“Algumas noites atrás meus sogros vieram para o jantar. Eu tinha copos com gelo na mesa e usava uma jarra para completar com água. Minha sogra pegou a jarra para encher os copos enquanto eu pegava algo do fogão, foi então que minha enteada, de 13 anos, chegou e disse a ela para não usar a jarra pois era a ‘água do cachorro’”.

A sogra não gostou do que ouviu

Segundo o relato da mulher, sua sogra ficou confusa e questionou a neta, que respondeu: “Isso é nojento, essa jarra é para o cachorro”.

Esclarecendo a situação, a mulher explicou que a água da jarra é retirada da torneira da cozinha e somente a jarra é utilizada para colocar a água na tigela do animal, sem ter qualquer contato direto com o pote ou com o cachorro.

“Aparentemente, minha sogra se ofendeu por eu usar a mesma jarra para encher os copos do jantar e a tigela do cachorro. Na minha cabeça não tem qualquer problema em usar a jarra desde que o cachorro não tenha contato com recipiente”.

Rapidamente os usuários do Reddit comentaram a publicação feita pela mulher: “Como você ousa fazer seu cão beber a mesma água que sua sogra? Não desrespeite seu cão assim!”, disse um usuário.

“Eu coloco a água dos cachorros com a torneira da pia, isso quer dizer que não posso beber a água da torneira?”, comentou outro.