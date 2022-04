Mulher grava um vídeo ensinando as pessoas a pronunciarem corretamente seu nome

Uma mulher se cansou de ouvir seu nome ser constantemente pronunciado da maneira errada. Por este motivo, ela decidiu gravar um vídeo explicando a seus seguidores a forma correta de chamá-la pelo primeiro nome e rapidamente viralizou no TikTok.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem possui um nome “único”, o que o torna ainda mais difícil de ser pronunciado corretamente.

Abcde Elaine Sutton afirmou que é comum ver as pessoas ficando confusas ao lerem seu nome, já que raramente uma pessoa é nomeada com as primeiras letras do alfabeto na forma sequencial.

Segundo seu relato, a pronuncia incorreta de seu nome é extremamente comum e ela já foi chamada de “Obesity” e até mesmo de “Ab-City”. Em alguns casos, as pessoas chegaram a chamá-la de “alfabeto”, a deixando completamente perplexa com a dificuldade das pessoas em perguntar a ela como ela gostaria de ser chamada.

Ela ensinou outras pessoas a pronunciarem corretamente seu nome

Abcde contou que a pronuncia correta de seu nome é “Absidy”, o que leva em consideração a sonoridade das primeiras 5 letras do alfabeto quando pronunciadas em inglês.

Em pouco tempo, seu vídeo conquistou uma série de visualizações, chegando a quase 2 milhões no momento em que a publicação deste texto foi realizada.

Além das visualizações, a jovem também recebeu uma série de perguntas feitas sobre seu “nome único e bonito”.

“Foram os seus pais que viralizaram por causa do seu nome? Lembro de ler uma noticia sobre isso há alguns anos”, comentou uma pessoa.

“Não acredito que isso é verdade! Eu li sobre esse assunto anos e anos atrás!”, comentou outro seguidor.

“Que bom saber! Na verdade isso é um nome bonito”, disse outro que logo foi seguido por um seguidor um pouco mais crítico: “Não estou tentando te desanimar, mas é um nome único e é o alfabeto ao mesmo tempo”.