Vídeo mostra como sucuri de 6 metros se comporta embaixo d’água

Algumas pessoas tem o privilégio de ver a natureza surpreende que habita os rios brasileiros. Este é o caso do fotógrafo e monitor ambiental Fernando Maidana, que se tornou notícia depois de gravar um momento impressionante nas águas cristalinas do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o G1, p homem que trabalha há quatro anos no ramo do ecoturismo, avistou uma sucuri de seis metros deslizando pela água e conseguiu gravar o momento com uma distância segura que não assustou o animal.

Ele afirmou que o momento é raro e precisou observar o animal por bastante tempo para conseguir capturar as imagens.

Confira o vídeo que mostra a sucuri, também conhecida como anaconda:

Em outras ocasiões, o monitor já deu a sorte de filmar sucuris de perto, em águas cristalinas e também fora delas.

A sucuri é a segunda maior cobra do planeta e é muito conhecida também pelo nome de anaconda. Cobras adultas desta espécie podem chegar a medir 9 metros de comprimento.

Este animal vive em ambiente terrestre e na água, onde é ainda mais ágil e costuma ficar a espreita esperando suas presas.

Confira mais: Vídeo mostra cobra sendo retirada do vaso sanitário com as mãos

Ela mata por constrição, se enrolando e apertando a vítima impedindo a oxigenação dos órgãos e levando a óbito.

Elas conseguem engolir animais grandes e pode passar semanas sem se alimentar. Em alguns casos, as sucuris podem até morrer em função das dimensões do animal.

Ao trabalhar diariamente com a natureza, Maidana tem diversas fotos impressionantes da fauna do Mato Grosso do Sul.

Os materiais, além de mostrarem cenas únicas, ajudam a criar conscientização ambientam nas redes sociais.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!