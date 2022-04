Mulher é forçada a pagar ‘valor extra’ por uma tatuagem diferente da que pediu

Uma mulher apaixonada por tatuagens se viu em uma situação complicada quando sua última tattoo saiu completamente diferente do esperado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, identificada como Tori, compartilhou sua situação em uma publicação realizada no TikTok.

Ela conta que ao realizar a tatuagem mostrou uma ideia clara do que queria para o tatuador e, mesmo não sendo o que ela esperava, foi obrigada a pagar uma taxa extra pelo desenho.

No vídeo, compartilhado por ela, a jovem mostra um desenho de exemplo do que pediu ao tatuador: uma cobra desenhada como se estivesse enrolada no osso de sua clavícula.

No entanto, o resultado final da tatuagem não saiu como o esperado e deixou Tori à beira das lágrimas. “Eu realmente estou me esforçando muito para não chorar agora”.

Ela ficou decepcionada com o resultado

Após compartilhar o vídeo em seu TikTok, o desabafo de Tori foi visualizado mais de 68 mil vezes por diversos usuários da rede social.

Entre os vários comentários, ela recebeu mensagens de apoio e incentivo dos seguidores após explicar que o tatuador a cobrou um valor “extra” pelo desenho. “Ele me fez pagar a mais porque precisava do dinheiro naquele momento”.

Apesar de não ter ficado como o esperado por Tori, alguns seguidores ressaltaram que o desenho final não ficou ruim. “Não parece estar tão ruim assim, acho que vai ficar melhor quando cicatrizar”, disse um. “Sinto muito por isso, eu choraria, de verdade”, comentou outro.

Pouco tempo depois, a própria Tori comentou na publicação: “A moral da história é: não tome decisões impulsivas. Eu acho”.

No entanto, houve quem comentasse que ela deve ter se mexido no decorrer da tatuagem, ocasionando alguns traços trêmulos, fato que a irritou completamente: “Não me mexi o tempo todo! Foi uma única vez e ainda avisei antes. Espero poder arrumar o desenho ou realizar a cobertura”.

Ela ainda reforçou que não tinha um espelho para acompanhar o desenho enquanto ele era feito, então não foi possível ver o resultado antes que fosse tarde demais.