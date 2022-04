Modelo brasileiro adepto do ‘poliamor’ disse que está se divorciando de uma das nove esposas

O modelo brasileiro Arthur O Urso ganhou as manchetes dos principais sites de fofoca no ano passado ao anunciar que se ‘casaria’ com mais oito mulheres. Na época, ele já era casado com Luana Kazaki. As informações são do Daily Mail.

Agora, Arthur anunciou que uma das nove mulheres, chamada de Agatha, resolveu pedir a separação, alegando que sentia falta de uma relação monogâmica. O modelo disse que ficou surpreso e triste com a notícia. “Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras esposas achavam que sua atitude era errada e que ela aceitava o casamento por aventura e não por sentimentos reais”, disse.

Embora esteja triste, Arthur disse que pretende se unir com mais duas mulheres para aumentar seu número de esposas para 10, mas não por enquanto, prefere ainda dar mais um tempo para a poeira da separação baixar. “Sei que perdi uma esposa, mas não vou substituí-la no momento adequado”, afirmou.

Ele disse também que tem o sonho de ter um filho com cada uma das mulheres. Atualmente tem uma filha com Luana. “O amor que sinto por cada um delas é o mesmo. Eu acho que seria injusto ter filhos apenas com um ou dois deles”, disse.

Com conta no Instagram e no Only Fans, Arthur já acumula 50 mil seguidores. Nas redes, ele costuma compartilhar dicas de sexo e falar sobre seu relacionamento com todas as suas esposas. Adepto do swing, ele também encoraja as pessoas a experimentarem novas formas relacionamento.

“Ensinamos tudo através da plataforma, desde posições diferentes até encorajar casais a experimentar coisas novas.”

