Mulher entra em pânico após dar à luz no banheiro ao sexto bebê sem ter ideia de que estava grávida novamente

Uma mãe entrou em pânico depois de entrar em trabalho de parto em um banheiro e dar à luz seu sexto filho – sem ter ideia de que estava grávida novamente.

Adrianne Grayson disse que começou a ter cólicas dolorosas e inchaço excessivo nas 24 horas que antecederam o nascimento de Apollo, como detalhado pelo site Metro UK.

Mas enquanto a mulher de 33 anos achava que ela só precisava ir ao banheiro, ela estava realmente em trabalho de parto.

Minutos depois, Adrianne e seu marido estavam dando à luz seu filho Apollo – que pesava saudáveis 2,5 kg – no chão do banheiro.

Adrianne, da cidade americana Dallas, disse que o nascimento surpresa foi um choque completo. Ela não teve sintomas pré-natais e não ganhou peso durante a gravidez – na verdade, ela perdeu nos primeiros dois meses de gravidez.

Segundo o site, Adrianne revelou que seu marido agora fez uma vasectomia no início deste mês para garantir que uma surpresa como o bebê Apollo não aconteça novamente.

Adrianne – que tem seis filhos com seu marido, incluindo uma enteada de 14 anos do relacionamento anterior – diz: “Nas minhas outras gestações, tive todos os sintomas regulares, mas não tive nada com Apollo.

Ainda de acordo com as informações, quando o menino chegou, Adrianne diz que se sentiu aliviada porque pelo menos ela finalmente sabia o que estava causando suas cólicas.

Com informações do site Metro UK