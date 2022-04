Mulher compartilha testes que todo homem deve passar para namorar com ela; inclusive pagar a conta

Uma mulher provocou um debate online depois que revelou que faz testes em homens com quem ela conhece para ver se eles são capazes de “proporcionar e protegê-la”.

Gabby compartilhou suas rígidas regras em seu TikTok, @respectfullygabby, onde ela disse que deliberadamente dá a seus parceiros em potencial sugestões sutis para ver se eles passam no teste.

Em um vídeo com mais de 150 mil vizualizações, ela explicou que seu primeiro objetivo é ver se o homem se oferece para pagar a conta no primeiro encontro, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela revelou que se eles não pagarem a conta inteira vai sair correndo na direção oposta.

Outro teste de Gabby é ver se seus pretendentes se preocupam com sua ‘segurança’.

Gabby se lembrou de uma vez em que pediu um Uber para chegar em casa depois de tomar algumas bebidas com um cara em um bar em Miami, Flórida.

O Uber do homem chegou primeiro, ela disse, que só depois disso, ele se ofereceu para esperar com ela até que o dela chegasse, mas Gabby recusou.

“Este homem falhou no meu teste de proteção e nunca mais ouviu falar de mim”.

Mulher compartilha testes que todo homem deve passar para namorar com ela

O terceiro teste envolve Gabby dizendo que ela está ‘com frio’ para ver se seu par empresta seu casaco para mantê-la aquecida.

Desde que foi postado, o vídeo acumulou mais de 20 mil curtidas e 800 comentários, muitos de pessoas que concordaram com suas regras e disseram que eram “senso comum”.

Mas nem todos concordaram com Gabby, como escreveu um usuário: “Os homens não precisam fornecer e proteger as mulheres que conhecem. Você está confundindo um primeiro encontro”.

Com informações do site The Mirror