Mãe se revolta depois que isso aconteceu com sua filha de apenas 1 ano em hospital

Teresita Espinoza, mãe de uma garotinha de 1 ano e meio, entrou em desespero após levar a filha, junto do esposo, Luis Castañeda, a um centro médico da cidade de Curimón, no Chile, local em que a menor faria um pcr.

Segundo detalha o portal Publimetro, a menina ingeriu veneno de rato que estava espalhado pelo chão do centro médico conhecido como Cesfam.

Os detalhes do caso e o momento de desespero

Em entrevista, a mãe da bebê de um ano e meio revelou detalhes de como tudo aconteceu. Veja abaixo o que ela disse [tradução adaptada]:

“O que aconteceu foi que levamos a menina para fazer uma PCR aqui na unidade de Curimón nesta sexta-feira de manhã, estávamos lá, tínhamos acabado de chegar quando a bebê começou a andar por curiosidade. Estávamos vigiando-a quando de repente percebemos que tinha algo na boca, e foi aí que nos assustamos, chegamos mais perto e ela tinha uma coisa rosa na boca e a verdade é que não sei o quanto ela havia consumido, não faço ideia e tiramos da boca”

Então, embora inicialmente tenha tido dúvidas sobre qual conteúdo se tratava, os pais da criança logo tiveram a confirmação, mas se surpreenderam com a reação dos médicos. “Eu bati na janela do médico e eles saíram, não me responderam, começaram a mexer no celular e eu perguntei o que ele estava fazendo, já que eu não sabia quanto veneno a menina tinha engolido, eu não fazia ideia de nada e ele também não sabia como reagir a isso”.

Em seu relato, a mãe da criança contou revoltada: “A única coisa que eles fizeram, me falaram ‘vamos fazer o PCR, o antígeno e com o resultado depois eu vou te dar um papel para ir ao serviço de Urgências’. E eles nunca me deram um papel para ir ao pronto-socorro nem nada, porque estavam fazendo uma hora para marcar uma consulta para mim em mais um ou dois dias”.

O que diz o centro médico sobre o caso da mãe e sua bebê

Marcela Brito, que é diretora de Saúde Municipal, disse que “após conhecer os antecedentes do caso exposto pela vizinha, solicitei todos os antecedentes que permitam avaliar a pertinência de uma ação investigativa , portanto, por enquanto não vou comentar detalhadamente o que aconteceu”, disse