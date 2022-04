Homem surpreende cachorro ao se vestir de pato, o brinquedo favorito do animalzinho. (Reprodução/Instagram)

Sabemos que no mundo dos pets, os animais dão um show de fofura simplesmente por existirem. E muitas das atitudes dos bichinhos, sejam elas pequenos gestos, ficam ainda mais fofos do que já são.

Essa é a história de Charlie, um cãozinho dócil que não larga seu brinquedinho. Desta vez quem dá o show é ele. Informações são do portal The Dodo.

Com um espetáculo de fofura, Charlie adora brincar com seu pato de pelúcia.

Apesar de possuir diversos outros brinquedos – os quais também brinca – Charlie não desgruda de seu patinho de pelúcia. Chamado Sr. Quackers, o pato não sai da vista do cãozinho.

O animal adora passar o tempo ao lado de sua pelúcia.

“Percebi que ele o levava aonde quer que fosse e até dormia com ele à noite”, contou Alicia, a dona de Charlie, ao The Dodo. “Eu nunca o tinha visto agir assim com um bicho de pelúcia antes.”

Está claro que os dois são completamente inseparáveis.

A surpresa do Sr. Quackers à Charlie

Ao ver o amor de Charlie pelo pato, Alicia e seu marido não se aguentaram de tanta fofura e decidiram preparar uma surpresa ao cãozinho.

O objetivo era organizar uma visita de uma versão gigante e completamente animada do Sr. Quackers a Charlie.

Ao encontrar uma fantasia gigante de pato em uma loja, o marido de Alicia assumiu o papel do melhor amigo de seu cão.

Charlie ficou muito feliz ao ver que seu brinquedo ganhou vida naquele momento, após encontrar Mr. Quackers sendo animado através do marido de sua dona.

“Não poderia ter corrido melhor!” contou Alicia. “Assim que Charlie viu o Sr. Quackers em tamanho real, seu rabo começou a abanar tão rápido que todo o seu corpo estava se movendo.”

Esse momento marcou a vida de Charlie.

Ao ver a felicidade do cãozinho, os donos perceberam que a surpresa a Charlie valeu muito a pena.