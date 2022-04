Homem fica indignado ao descobrir cobrança extra em seu almoço de aniversário

Um homem ficou completamente irritado ao descobrir que seus convidados poderiam ser taxados pelo restaurante depois que ele decidiu levar um bolo para comemorar seu aniversário no local. Após desabafar no twitter, seu post viralizou rapidamente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu comemorar seu aniversário em um almoço com alguns amigos.

Para isso, escolheu um local agradável e decidiu confirmar com o restaurante se eles permitiam aos aniversariantes que levassem seu próprio bolo até o local.

Ivor Baddiel, de 59 anos, decidiu então entrar em contato com a administração do lugar para confirmar a possibilidade de levar um bolo, mas se surpreendeu com a resposta.

“Perguntei ao restaurante se poderia levar um bolo para comemorar meu aniversário ao final da refeição, eles disseram que sim, mas que cobrariam uma ‘taxa de bolo’ (sim, eles disseram taxa de bolo) por isso”.

Ele ficou espantado com a resposta

Segundo Ivor, a “taxa de bolo” possuía o valor de 10 libras por pessoa, o equivalente a R$61. “Em que mundo nós vivemos?”, questionou o homem.

Diante da cobrança inesperada, o grupo optou por não levar o bolo para cantar parabéns ao final da refeição. Ao invés disso, decidiram fechar um menu completo no qual a sobremesa já constava entre os itens oferecidos pelo restaurante.

Ao todo, mais de 26 mil pessoas curtiram o tweet do homem, mas nem todos tiveram a mesma opinião sobre a cobrança.

“Sinto vergonha de qualquer restaurante que cobre ‘taxa de bolo’. As pessoas dificilmente deixam de comer a sobremesa pra comer um bolo de aniversário”, comentou uma pessoa.

“Desculpe, mas isso é ruim! Eu trabalho com marketing para um grupo hoteleiro e queremos incentivar as pessoas a fazerem suas comemorações conosco. Bolos são bem-vindos! Venda os complementos e ofereça uma boa hospitalidade”, comentou outro.