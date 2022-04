Chefe ameaça demitir funcionário caso ele não trabalhe durante sua lua de mel

Um homem ficou completamente enfurecido quando seu chefe exigiu que ele fosse trabalhar durante sua lua de mel, chegando a ameaçar demiti-lo caso ele se recuse a comparecer ao serviço.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, meses antes da viagem o homem solicitou o pedido de férias para aproveitar sua lua de mel e teve a solicitação aceita pelo chefe, que mudou de ideia e agora esta ameaçando demiti-lo.

De forma anônima, o recém-casado compartilhou sua história no Reddit. Segundo seu relato ele inicialmente confrontou o chefe a respeito da mudança de decisão, mas então se viu diante de uma possível demissão caso se recuse a alterar a data de suas férias.

“Me casei a pouco tempo e estou animado para minha lua de mel no Camboja. Nós não conseguimos folgas com frequência então conseguimos essa pausa com muito custo. Meu chefe aprovou minha solicitação no dia 1° de janeiro”, explica.

“No entanto, ele mudou de ideia e está exigindo minha presença em uma reunião com um cliente no terceiro dia da minha lua de mel. Ele diz que é importante e que precisa de mim neste dia”.

Ele precisa escolher entre o emprego e a esposa

Segundo seu relato, o homem prontamente se recusou a comparecer a reunião uma vez que foi marcada para o período em que deverá estar em lua de mel.

“Eu disse que não e ele respondeu que seria somente um dia e que se não pode contar comigo para uma reunião que vai gerar ganhos, também não poderá mais contar comigo como sendo membro da equipe. Ele não entende que simplesmente não tenho como voar de volta para a América por um único dia e depois viajar novamente para o Camboja”.

Depois de conversar com sua esposa sobre a situação delicada, o homem agora está diante de uma escolha complicada pois ela afirmou estar começando a “se arrepender de ter casado”.

“Eu analisei todo o cenário com ela e disse que temos o que é preciso para remarcar a lua de mel porque não posso ser demitido agora, mas ela disse que se arrepende te der se casado comigo. Estou tendo que escolher entre meu emprego e minha esposa”.

Rapidamente os usuários do Reddit orientaram o homem: “Fique ao lado dela, sempre haverá outro emprego”.

“Eu realmente espero que você escolha sua esposa. Dane-se seu emprego e seu chefe que está agindo como uma criança. Fique com sua esposa cara”, comentou um usuário.

“Se o tempo de folga foi aprovado, diga ao seu chefe que ele deverá se virar sozinho. Não posso acreditar que você está sequer considerando mudar a viagem”, finalizou outro.