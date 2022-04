Aqui estão as 5 mansões mais caras e luxuosas do mundo; confira todos os detalhes

Aqui estão as 5 mansões mais caras e luxuosas do mundo Reprodução - Twitter

Você é do tipo que ama curiosidade e detalhes sobre coisas inusitadas? Então, queremos convidá-lo a conferir uma listinha especial, que desta vez revela quais são as 5 mansões mais caras e luxuosas do mundo.

Separado e compartilhado pelo portal Metro World News, os dados sobre os imóveis são da Forbes.

Antilia

Para começar a nossa listinha temos a Antilia, que ficou popularmente conhecida como ‘arranha-céu do ego’. Em linhas gerais, trata-se de um edifício de 27 andares com uma área total de 37.161 metros quadrados (173 m de altura).

Sobre as suas características, o edifício tem três heliportos, nove elevadores, diferentes salões de dança, cinema, sala de gelo e vista para o Mar Arábico. Todas as plantas são diferentes e nenhuma delas se assemelha a outra.

A Antilia está localizada no topo de uma colina no bairro de Malabar Hill, em Mumbai, na Índia.

Quem é o proprietário? Mukesh Ambani, presidente e maior acionista da Reliance Industries e o décimo bilionário do mundo cuja fortuna (em tempo real) é superior a 100 bilhões de dólares. Para ter este imóvel, Ambani teve que desembolsar a quantia de US$ 2 bilhões.

Villa Leopolda

Em segundo lugar na nossa lista temos esta construção que está localizada em Villefranche-sur-Mer, na Riviera Francesa. Inicialmente, foi construída pelo rei Leopoldo II da Bélgica para sua amante Blanche Delacroix, em 1901. Um detalhe interessante: a atual proprietária é a filantropa, colecionadora e bilionária brasileira Lily Safra. Pela aquisição, ela pagou 750 milhões de dólares.

Com relação às suas características gerais, a Villa Leopolda possui 15 hectares em um jardim que, por sua vez, contém 1.500 diferentes variedades de plantas. Além disso, tem uma estufa comercial, 14 banheiros, 11 quartos, um heliporto, uma cozinha ao ar livre, uma enorme piscina, três porões, diferentes casas de hóspedes e diferentes salas de caldeiras e carvão.

Fairfield Pond

Sobre esta construção, fica em Nova York, nos Estados Unidos, tendo como proprietário Ira Rennert, também dono do Grupo Renco e bilionário graças aos junk bonds. A construção tem marco inicial por volta de 1990.

Esta mansão tem aproximadamente 10 mil metros quadrados no total. Tem casa principal, 29 quartos, 39 banheiros, três piscinas, jacuzzi, 12 lareiras, refeitório do tamanho de um campo de beisebol, teatro com 164 lugares, garagem para 100 carros e casa de jogos que inclui uma quadra de tênis, quadra de basquete, duas pistas de boliche, sala de bilhar e duas quadras de squash. O custo total é de US$ 248 milhões.

Cobertura com Vista do Central Park

Colinda, como o próprio nome indica, tem vista direta para o Central Park de Nova York, Estados Unidos. Fica exatamente no prédio 220 Central Park South. Aos que estão curiosos, é uma cobertura triplex de 2.229 metros quadrados. Seu construtor foi a famosa marca Vornado Realty Trust, além disso teve como arquiteto o professor Robert AM Stern, responsável por outros importantes projetos.

O atual proprietário é o fundador do fundo de investimento Citadel, Ken Griffin, que pagou 238 milhões de dólares.

A new record for the most expensive home ever sold in America -- hedge-fund manager Ken Griffin pays $238 million for a 24,000 SF penthouse off Central Park. https://t.co/UjeUPf1WLk pic.twitter.com/rJBqXLDmkk — Robert Frank (@robtfrank) January 23, 2019

A luxuosa Casa Encantada

Por que não uma casa encantada? Antes de mais nada, é importante esclarecer que esta casa pertence ao financista Gary Winnick, CEO da Winnick & Company, uma empresa de investimentos privados. Custou -lhe 225 milhões de dólares .

Construída em 1938, a casa foi restaurada ao longo de 2 anos, no início dos anos 2000, por uma equipa de 250 pessoas. Tem 3.716 metros quadrados, 60 quartos com vista para o mar, para o jardim ou para a cidade, pé direito de 18 pés na entrada, casa da piscina com bar próprio, campo de ténis, campo de basquetebol, casa de hóspedes, vários lagos de peixes e estufas e não tem vizinhos.

Sua localização é no Country Club de Bel Air, um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles, nos Estados Unidos.