Tatuador “conta mentiras” aos clientes quando as coisas dão errado com a tatuagem

Um tatuador viralizou no TikTok depois de compartilhar um vídeo contando quais são as “três mentiras” que ele normalmente conta para seus clientes quando as coisas não saem conforme o esperado ao fazer uma tatuagem.

Segundo a publicação realizada pelo The Sun, o homem, conhecido como Winnie The Jroo, publicou o vídeo em seu perfil do TikTok explicando o que normalmente fala para seus clientes quando a tatuagem não está saindo conforme o planejado.

Na legenda da publicação, que já foi vista mais de 1,7 milhão de vezes, ele fala: “O que os tatuadores realmente querem dizer quando falam que...”.

No vídeo, ele mostra quais são as três situações e o que realmente quer dizer em cada um dos momentos.

Primeiro ele explica o que fala aos clientes e depois, como se falasse consigo mesmo, mostra o que realmente estava com vontade de dizer.

Ele revelou as “três mentiras” que conta a seus clientes

A primeira situação exemplificada pelo tatuador é quando ele diz ao cliente “A tatuagem está ficando ótima!”, quando na verdade queria dizer que está com problemas com o estêncil “sumindo” durante o procedimento.

No segundo caso, ele fala: “Já estamos quase terminando”, quando na verdade ainda precisa adicionar alguns detalhes, sombreamentos e brilhos na tatuagem, que geralmente costumam ser a parte mais dolorida do procedimento.

E, para terminar, ele explica que quando diz a um cliente que irá marcá-lo ao publicar a tatuagem na verdade ele “não tem nenhuma intenção” em publicar o resultado final em suas redes sociais.

Rapidamente, os usuários do TikTok comentaram sua publicação mostrando como se sentem diante das revelações feitas pelo tatuador.

“Se eu amar a minha tatuagem, mas ela não for publicada pelo artista eu vou começar a repensar todas as minhas escolhas de vida”, comentou um seguidor.

“O fato de você ‘não postar’ me dói mais do que a dor dos brilhos e sombreamentos”, disse outro.

“O ‘estamos quase terminando’ exemplifica o motivo pelo qual tenho problemas de confiança”, finaliza um terceiro seguidor.