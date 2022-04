Sem a esposa saber, homem vende todos os presentes recebidos no chá de bebê

Uma mulher ficou enfurecida ao descobrir que o marido vendeu todos os presentes recebidos pelo casal durante o chá de bebê. Segundo ela, o motivo do marido para fazer isso foi imperdoável.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o apoio de outros usuários em um fórum do Reddit para saber como lidar com a situação.

Em sua postagem ela conta que o marido, com o qual é casada há 3 anos, vendeu os itens do chá de bebê para pagar uma viagem que queria fazer com os amigos.

“Estou grávida de nosso primeiro filho. Minha família e amigos decidiram fazer um chá de bebe e me trouxeram diversos presentes, principalmente itens essenciais para cuidar de um bebê. Guardei tudo com carinho e quando acordei notei que não tinha mais nada”, relata.

Ela descobriu que o marido vendeu todos os presentes

Nervosa com a situação, a mulher tentou entrar em contato com o marido, mas não conseguiu uma vez que ele não atendia o celular.

“Depois de um tempo ele voltou com dinheiro nas mãos e eu disse a ele que meus presentes haviam sumido. Ele disse que pegou e os vendeu. Todos eles, livros, pijamas, fraldas, chupetas e outras coisas!”.

“Quando perguntei o motivo, ele disse que queria ajudar o amigo a arrumar sua van para eles viajarem na próxima semana. Comecei a gritar com ele dizendo que precisava dessas coisas para o nosso filho, mas ele disse que já temos todos os itens essenciais e que os amigos ameaçaram excluí-lo da viagem se ele não ajudasse a arrumar a van”, conta.

Os dois tiveram uma grande briga a qual terminou com ela contando a situação para seus familiares e amigos, que prontamente entraram em contato criticando o homem.

Leia também: Pai escolhe nome incomum para a filha e deixa a mãe da criança com receio

“Ele gritou comigo e disse que eu estraguei tudo. Disse que o bebê também é dele e que ele tem direito a metade dos presentes. Ele acha que me fiz de vítima para ele sair de culpado. Meu marido saiu de casa e foi morar com um amigo e se recusa a voltar ou falar comigo até que eu peça desculpas”.

Para os usuários do Reddit, a atitude dela foi completamente correta e não existe motivos para pedir desculpas. Muitos a orientaram a se divorciar do homem por conta do comportamento abusivo apresentado por ele.

“Encontre um bom advogado e peça o divórcio”, sugeriu um usuário.