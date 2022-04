Mulher descobre que o próprio pai é assinante de seu conteúdo adulto no OnlyFans

O sonho de qualquer criador de conteúdo na Internet é ter o maior número de seguidores, mas às vezes esse sonho pode se transformar em pesadelo. Como aconteceu com uma modelo OnlyFans que descobriu que seu próprio pai era um dos clientes que viram suas fotos e vídeos adultos.

“Eu percebendo que o usuário “Hott3st Daddy” (“O pai mais gostoso”) era meu pai que comprava todo o meu conteúdo (OnlyFans) todo mês”, disse London em um vídeo que se tornou viral no TikTok.

Veja também: Ex-stripper ganha R$ 1,5 milhão vendendo foto de leite materno no OnlyFans

O vídeo, intitulado “história verdadeira”, mostra a mulher sorrindo, mas sua expressão muda de repente para uma confusa. O clipe foi visto quase 140 mil vezes em menos de um mês, com mais de 400 comentários.

“Isso tinha que ser um crime, não é possível”, disse um dos seguidores da modelo. “Você ainda está conversando com seu pai depois de descobrir algo assim?”, perguntou outro seguidor em comentários relatados pelo The New York Post.

Vários outros comentaristas mostraram a surpresa das pessoas com o que aconteceu e criticaram o pai, chamando-o de “doente” por “fantasiar com a filha”. A situação piorou quando um de seus seguidores lhe disse “espero que não vivam sob o mesmo teto”, ao que a influenciadora respondeu: “e se estiverem?”, com um emoji de caveira.

Ainda assim, alguns seguidores defenderam o pai de London e disseram que ele “apoia” o trabalho de sua filha.

O caso de Londres não é o primeiro caso de um pai comprando conteúdo adulto de sua filha. Em janeiro, Karla Ramirez enviou um vídeo viral no qual ela não apenas disse que seu pai se inscreveu em sua conta OnlyFans, mas também ofereceu dinheiro para “brincar” consigo mesma e gravar a si mesma.

De acordo com a modelo, ela só soube da terrível situação porque seu pai a chamou para fazer o pedido, e ela podia ouvir sua mãe falando perto dele.