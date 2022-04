Mulher cancela o casamento após uma descoberta chocante no computador do noivo

Uma noiva cancelou o casamento, que seria a realização de um sonho, depois de descobrir uma pasta secreta com conteúdo perturbador no computador de seu noivo.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, o desabafo tocante foi compartilhado pela noiva por meio de um vídeo postado em seu TikTok.

A jovem Maria, que tem 25 anos, decidiu compartilhar sua história abertamente nas redes sociais e explicou os motivos que levaram ao cancelamento de seu casamento apenas três meses antes da celebração.

O vídeo publicado por ela já acumula mais de 700 mil visualizações e diversos comentários sobre sua história.

“Imagine estar noivo de alguém, faltando 3 meses para o casamento dos seus sonhos, com os convites entregues e em uma quinta-feira qualquer você descobre que seu noivo esconde uma pasta com conteúdo pornográfico incluindo fotos de suas irmãs e colegas de trabalho”.

Ela terminou o noivado

Após publicar um vídeo contando sua situação, Maria recebeu uma grande quantidade de comentários e interações em seu perfil no TikTok e decidiu explicar um pouco mais sobre a situação nos comentários do post.

Segundo ela, a descoberta aconteceu quando seu ex-noivo a ajudava a se candidatar para uma vaga de emprego.

“Ele estava me ajudando a fazer uma candidatura para uma vaga de emprego e estávamos usando o computador dele porque o meu não estava funcionando”, conta.

“Ele baixou meu currículo para o computador e fui pegar o arquivo em meio a outras pastas de arquivos já baixados. Foi então que acabei clicando na pasta e descobrindo as fotos”.

Entre as fotos a mulher reconheceu colegas de trabalho do homem e até mesmo suas irmãs.

“Ele disse que olhava estas fotos enquanto estava trabalhando e que imaginava as pessoas sem roupa porque estava ‘entediado’. Para ele isso era algo emocionante para fazer durante o trabalho”.

Diante do desabafo da jovem, dezenas de pessoas se solidarizaram com a situação e comentaram no vídeo oferecendo seu apoio.

“Você se salvou de um casamento fadado ao divórcio”, escreveu um usuário. “Não só se salvou, mas também salvou as outras pessoas de passarem por esse constrangimento”, complementou outro.

“Estou enojada com a situação. Te desejo muita cura e amor”, finalizou um terceiro.