LEGO Star Wars: A Saga Skywalker, é um prato cheio para os fãs da franquia

Após três anos de seu último lançamento no mundo dos games, a franquia LEGO volta com tudo e promete agradar desde os mais novos aos mais antigos fãs de Star Wars.

Com lançamento previsto para amanhã, 05 de abril, LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é um prato cheio para jogadores de todas as idades.

Ao longo dos últimos três anos a TT Games, responsável pelo desenvolvimento do jogo, conseguiu não somente aperfeiçoar as mecânicas, mas também promover experiências únicas para os jogadores fanáticos pela franquia LEGO.

Entre os principais destaques é possível citar melhorias na mira ao utilizar os blasters e os aprimoramentos realizados no combate físico. O mecanismo de contagem de combos também leva o jogador a ter a possibilidade de criar as mais diversas combinações de ataques.

Agora se você está interessado na possibilidade de navegar pela galáxia a bordo dos veículos clássicos dos filmes, pode comemorar. Além da Millennium Falcon diversas outras naves clássicas do universo de Star Wars estão entre os veículos pilotáveis do jogo.

Um jogo leve e divertido de jogar

Com leveza e bom humor a sensação que temos ao jogar LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é de estar revivendo momentos clássicos da saga com uma pitada extra de bom humor, uma característica marcante dos jogos LEGO.

O jogo começa seguindo a ordem de lançamento dos filmes de Star Wars, mas essa não é a única possibilidade disponível para os jogadores. Após completar a história seguindo essa ordem, a possibilidade de jogo livre é habilitada tornando a experiência do jogador ainda mais interessante.

A partir deste ponto, nos vemos diante da possibilidade de navegar entre as trilogias não sendo necessário seguir uma ordem exata para aproveitar o jogo. Ou seja, podemos jogar da forma que mais nos agrada, sem seguir uma ordem específica e aproveitando elementos dos mapas que, em alguns casos, não são utilizados nas quests principais.

São mais de 300 personagens jogáveis entre heróis e vilões (Reprodução / Warner Bros. Games)

Agora quanto falamos sobre os personagens jogáveis, são mais de 300 opções espalhadas por todo o jogo, incluindo heróis como Luke Skywalker, personagens carismáticos como Chewbacca e até mesmo os mais clássicos vilões da série, como Darth Vader e Palpatine.

LEGO Star Wars: A Saga Skywalker está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

*O presente conteúdo foi desenvolvido com base na análise do jogo realizada no Nintendo Switch Lite, com uma cópia cedida pela Warner Bros. Games.