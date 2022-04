Jovem promessa do futebol de apenas 15 anos é assassinado, mesmo após entregar o celular

Miller Stiven Falla, um jovem adolescente de apenas 15 anos e que era considerado uma promessa do futebol colombiano, foi assassinado no último sábado (2). Ele jogava como lateral-esquerdo na seleção sub-15 do Club Andino del América de Cali, em Bogotá, e morreu após receber um tiro dado por um ladrão que assaltou ele e outros dois companheiros.

Segundo detalha o portal Publimetro, a câmera de segurança registrou todo o fato que ocorreu no bairro Pátio Bonito, em Kennedy, mas não foi possível identificar o rosto dos criminosos.

Em entrevista, o pai do menor, Jhon Falla, disse que o filho estava voltando para casa, comendo uma salada de frutas “e no meio do quarteirão três pessoas os pegaram e pediram seus celulares. Meu filho agiu normalmente e assim que ele levantou a camisa, nesse momento um dos delinquentes atirou em seu abdômen, ele caiu no chão e olhou para sua companheira e disse a ela ‘calma, não há nada de errado’, e ele estava fechando os olhos”.

Após o ocorrido, o jovem, que estava gravemente ferido, foi transferido para a Clínica Ocidental, onde os médicos informaram ao pai que devido ao ocorrido, os sinais vitais estavam baixos e não havia nada a fazer.

“Ele era filho único. A mãe chora desde o dia da tragédia, ela era uma grande atleta. Estamos muito afetados, ele era uma criança muito disciplinada, era fã de Cristiano Ronaldo e trabalhou para ser como ele”

O ministro da Defesa, Diego Molano, publicou um tweet em que disse que o crime não ficará impune: “Ordenei à polícia colombiana que capture os responsáveis e aplique uma penalidade severa sob a Lei de Segurança Cidadã”.

Agora, Luis Acosta, que é o major e comandante da esquadra Kennedy, afirmou que está trabalhando “com todas as unidades da Polícia Judiciária e da Inteligência nas investigações para poder capturar essas pessoas, que serão processadas e colocadas à disposição da Procuradoria Geral da Nação”.

Por fim, o pai do adolescente pede justiça e não quer que outras famílias passem pelo mesmo porque “hoje foi meu filho, amanhã quem sabe de quem será”.