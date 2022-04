Homem se vacina 90 vezes contra o coronavírus e isso é o que pode estar por trás

A polícia da Alemanha está investigando um homem, cuja identidade não foi revelada, após ele ser acusado de se vacinar 90 vezes contra o coronavírus. Ficou curioso e quer entender o real motivo?

De acordo com detalhes do portal Publimetro, o sujeito teria se imunizado reiteradamente no estado de Sajonia com o objetivo de obter os certificados de imunização e posteriormente vendê-los aos que recusam se vacinar contra o covid-19.

Embora tenha passado despercebido por diversos dias, o homem teria seu suposto esquema descoberta após buscar o mesmo centro de imunização dois dias seguidos. E, com ele, a polícia apreendeu vários certificados em branco.

Não foram revelados detalhes se o homem teve algum efeito secundário devido à alta quantidade de vacinas aplicadas e por serem de laboratórios diferentes.

O caso do homem não é o único

Recentemente, a polícia alemã tem realizado operações contra falsificações de documentos que validam o processo de imunização, isso porque embora haja ainda um grupo de indivíduos que não querem se vacinar, esses desejam igualmente ter tais certificados para poder acessar locais como bares e restaurantes.

Vale ressaltar que a Alemanha flexibilizou recentemente diversos pontos de medidas sanitárias como é o caso do uso obrigatório de máscaras.

No entanto, o número de casos em tal país ainda é expressivo. No último domingo, por exemplo, foram confirmados 74.053 novos casos. Desde que começou a pandemia, a Alemanha teve um total de 130.029 confirmados por coronavírus.

