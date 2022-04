Homem se apaixona loucamente por mulher fictícia que conheceu na internet e acaba caindo em golpe de quase R$ 1 milhão

Em um caso inesperado, um homem se apaixonou loucamente por mulher fictícia que conheceu na internet e acabou caindo em um golpe vultoso de 160 mil libras (quase 1 milhão de reais).

Lovelorn John Rousakis conheceu a chamada enfermeira canadense “Esther Anderson” em um site de namoro e conversaram diariamente por 12 meses

Mas a foto enviada de “Esther” era falsa, como detalhado pelo site britânico The Mirror.

À medida que o romance se intensificava por meio de mensagens de texto, Esther disse a John - que tem um mestrado em engenharia e robótica - que se mudaria para ficar com ele.

No entanto, antes disso, ela pediu 400 libras (R$ 2,5 mil) por mês para comida e alegou que estava desesperada.

O golpe deu uma reviravolta quando Esther disse que era voluntária e estava indo para a África para ajudar a construir um hospital infantil.

Ela também visitaria sua mãe antes de voar para ver John no Reino Unido.

Poucos dias depois, Esther afirmou ter sido presa em Gana por esconder barras de ouro.

Ela pediu a John que pagasse uma taxa judicial para libertá-la da prisão. Esther disse que se ele pagasse, lhe daria o ouro, ou o venderia e pagaria de volta.

Mas a quantidade exigida continuou aumentando. John fez quatro empréstimos para liberar o ouro e transferi-lo para seu nome.

Ele diz: “Eu só enviei grandes somas de dinheiro para advogados e policiais”. A vítima não viu nada em troca e, em fevereiro de 2021, Esther desapareceu.

Ele diz que o golpe destruiu sua saúde mental. John recebeu de volta cerca de 56 mil libras depois que um banco britânico admitiu responsabilidade parcial.

O banco não pagou o valor total porque disse que os valores iniciais de saída eram pequenos e não levantavam preocupações.

Foi somente quando uma grande quantia foi enviada que o Barclays admitiu que falhou em seu dever de alertar John que ele poderia ser vítima de um golpe.

Com informações do site The Mirror