Ele se recusou a ir ao casamento da irmã e causou uma grande briga na família

Um homem se recusou a ir ao casamento de sua irmã gêmea depois que ela decidiu se casar com o rapaz que o atormentava na adolescência. Apesar de seus motivos, a decisão não foi bem recebida por sua família.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para contar sua história e pedir a opinião dos demais usuários sobre suas atitudes.

De forma anônima ele conta que ficou furioso depois que sua irmã gêmea começou a namorar com um dos rapazes que fazia bullying com ele durante a infância e adolescência. Recentemente ele soube que sua irmã e o homem decidiram se casar e decidiu não comparecer ao casamento, causando uma briga em sua família.

Em seu relato ele explica que durante a adolescência foi constantemente intimidado pelo atual noivo de sua irmã, chegando ao ponto de deixar de comparecer a parte das atividades escolares para conseguir evitar ser alvo das agressões verbais encabeçadas pelo homem.

Quando sua irmã gêmea começou a se relacionar com o rapaz, ele reafirmou se sentir magoado com a situação e “tolerou” a presença do namorado da irmã apenas porque ele a fazia feliz. No entanto, com o pedido de casamento as coisas ficaram diferentes.

Ele se recusa a comparecer ao casamento

Em seu relato, o homem explica: “Terry era um ano mais velho que nós e ele e seus amigos costumavam me intimidar de forma intensa. Nunca chegou a ser algo físico, mas o abuso verbal me fez deixar de frequentar grande parte das aulas para poder evitá-lo”.

“Não sou rancoroso, mas eu o desprezo pela forma como ele me tratou quando éramos crianças. No entanto, não vou participar do casamento deles ou ter qualquer relação com isso. Por que iria a um evento que está celebrando o cara que me atormentou durante seis anos da minha vida?”, questiona.

Segundo ele, a situação ficou ainda mais complicada depois que sua família ficou ao lado da irmã e o acusou de ser “egoísta e mesquinho”.

“Minha irmã diz que estou agindo como um idiota e que não aceito a ideia de que as pessoas podem mudar. Terry não fez nada para mostrar remorso ou arrependimento pelo que fez comigo. Nossos pais estão ao lado da minha irmã e somente meus avós estão vendo um pouco como eu me sinto”, afirma.

Para os usuários do Reddit, ele não tem obrigação de comparecer ao casamento se sente desconfortável com isso. “Deixe claro que o que o noivo de sua irmã fez te trouxe consequências. Você não se opõe ao casamento, só está exercendo seu direito de não querer ir”.

“Bullying não é brincadeira. Você não pode realmente esperar que alguém perdoe uma pessoa que o magoou principalmente se a pessoa não mostrar arrependimento”, finalizou outro.