Ela foi convidada para preparar o jantar, mas não para desfrutar dele

Uma mulher ficou completamente indignada depois que o namorado a convidou para ajudá-lo a cozinhar, mas não a deixou aproveitar da refeição feita pelos dois. Seu desabafo rapidamente viralizou na internet.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher contou sua história de forma anônima por meio de uma publicação no Reddit.

Ela explicou que foi convidada pelo homem, com o qual namora há 1 ano, para preparar o jantar, no entanto ele não demonstrou qualquer intenção de convidá-la para aproveitar a refeição feita por eles.

“Ontem me encontrei com o cara que namoro há 1 ano. Durante o encontro nós tivemos alguns atritos, mas acabamos nos resolvendo. Eu dormi na casa dele (moramos em cidades diferentes) e no dia seguinte ele me convidou para cozinhar junto com ele.

“É algo que gostamos de fazer por diversão e iria compensar a noite ruim que tivemos. Acho que ele sugeriu isso porque gosto de cozinhar com ele e acreditou que isso faria eu me sentir melhor. Foi uma ótima ideia pois eu estava realmente animada para passar esse tempo com ele e desfrutar de um jantar bacana feito por nós dois”, conta a mulher.

Ele não tinha planos de convidá-la para o jantar

Segundo seu relato a mulher comentou que passou um bom tempo com o companheiro pegando os ingredientes da receita no supermercado. “Enquanto estávamos no corredor de vegetais ele disse: ‘A propósito, me lembre para guardar um pouco de comida para você comer’. E eu fiquei tipo: ‘Como assim guardar um pouco de comida?’”.

A mulher então soube que seu namorado iria receber alguns amigos naquela noite e não estava nos planos dele que ela permanecesse em casa durante o jantar.

“Aparentemente não fui convidada. Ele queria que eu passasse 4 horas cozinhando com ele, mas não mencionou que eu não poderia comer. Fiquei quieta e chateada porque queria passar esse tempo com ele, fazendo o jantar e depois comendo”.

“Por outro lado, ele se irritou comigo por fazer ‘suposições sobre o jantar’ depois que ele disse que eu não poderia participar. Ele nunca me pediu para ficar, só pra cozinhar”, finalizou a mulher que posteriormente revelou não ter ajudado o namorado a cozinhar.

Para os usuários do Reddit ela está certa em se sentir chateada com a situação. “É uma loucura ele pensar dessa forma. É obvio que você pensou que comeria junto com ele porque isso seria a situação lógica. Estou feliz em saber que você não o ajudou”, comentou um usuário.