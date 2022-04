Caso Madeleine McCann: Silêncio é quebrado e mais uma acusação aponta Christian Brueckner como culpado

A investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann – vista pela última vez na Praia da Luz, em Portugal, em 2007 – continua tomando novos rumos.

De acordo com o The Mirror, um amigo de Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento da menina, acredita que ele está envolvido no caso.

Christian Post revelou que o suspeito se gabava de ter uma coleção de passaportes roubados, com cerca de 60 ou 100 documentos empilhados.

“Tenho 100% de certeza de que ele levou Madeleine. (...) Ele me contou que nas suas caminhadas noturnas até à Praia da Luz, subia nas varandas e entrava pelas janelas”, lembrou Post, contando o método de roubo de Brueckner para obter os documentos.

O homem destacou que se tornou amigo do principal suspeito do desaparecimento de “Maddie” depois de conhecê-lo em um bar no início dos anos 2000.

Até então, ele conhecia o histórico de roubos do homem de nacionalidade alemã, mas não tinha conhecimento de que ele já havia sido condenado por crimes sexuais contra menores.

“Agora eu sei sobre seu passado como pedófilo, seu passado como estuprador. Tenho 100% de certeza que foi ele”, culpa o antigo amigo.

“Acho que ele encontrou por acaso e pegou no calor do momento. Eu acho que uma vez que você se tornou um pedófilo, há um interruptor em seu cérebro que não pode mais ser desligado. Se ele via uma menina dormindo sozinha em um apartamento, com certeza a levaria embora”, disse.

Post repudia a atitude e diz se sentir com vontade de “vomitar” ao se lembrar de que já foi amigo dele. Ele espera que Brueckner seja condenado.