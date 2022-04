Uma mãe contou como cortou sua filha do seu testamento depois que foi espancada por ela em uma briga no dia do casamento.

Cherry-Ann Lindsay, de 47 anos, foi estrangulada, socada e chutada por Claire Goodbrand depois que uma briga explosiva estourou na recepção.

A avó furiosa agora renegou que sua única filha para impedi-la de colocar as mãos em qualquer um de seus bens ou dinheiro.

Cherry-Ann diz que ficou temendo por sua vida quando Claire, de 26 anos, bateu nela com um estilete depois de horas de bebedeiras azedarem o grande dia.

Isso resultou nos recém-casados passando a noite de núpcias na cadeia, como detalhado pelo site britânico The Sun.

Em treta familiar, mãe é agredida pela filha no dia do casamento e como punição é cortada de testamento milionário

Em uma situação generalizada, o noivo e lutador Eammon agrediu violentamente o parceiro de 40 anos de Cherry-Ann, David Boyd, deixando-o gravemente ferido.

O irmão e padrinho de casamento de Eamonn, Kieran Goodbrand, atacou outro convidado, ferindo-o também.

Cherry-Ann agora cortou Claire, mãe de quatro filhos, depois de perceber que ela receberia suas suas propriedades.

Cherry-Ann alegou que ela também foi ao tribunal para despejar sua filha e Eamonn de um apartamento em que ela os deixou ficar antes de se casarem.

A filha Claire esta semana se declarou culpada de socar e chutar sua mãe. O caso chocante aconteceu em 2019 na Escócia.

Ainda de acordo com as informações, o xerife local pediu relatórios de serviço social de justiça criminal sobre todos os três acusados antes de passar a sentença.

Crédito (Reprodução)

Com informações do site The Sun