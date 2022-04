VÍDEO: Cobra se prende nos cachos da dona fingindo ser ‘xuxinha’ para cabelo

Você já imaginou ter o lugar da ‘xuxinha’ de cabelo sendo substituído por uma cobra? Isso é o que aconteceu com Cheyanne Brubaker, a jovem que adotou a cobra chamada Gazpacho, após os antigos donos do animal não terem mais condições de poder cria-lo. Essa é uma história do portal The Dodo.

Após ser adotada por Brubaker, a cobra não demorou muito para se acostumar com novo lar. Depois de algumas semanas, o animal já se sentia na liberdade de explorar o ambiente.

“Ele é muito amigável e dócil”, contou Brubaker ao The Dodo. “Ele adora escalar e explorar.”

Ao fazer sua exploração regular pelo ambiente, certo dia, Gazpacho decidiu tomar atitude um pouco inesperada. Ela deslizou até sua dona e enrolou-se por volta de seus cachos, como um laço de cabelo. Brubaker não esperava que seu animal faria algo parecido. Emocionada, a jovem entendeu que a cobra se sentia segura por aconchegá-la daquela forma.

“Foi definitivamente uma surpresa adorável”, falou Brubaker. “Fiquei tão feliz que ele se sente confortável o suficiente comigo agora para me escalar!”

Após enrolar nos cabelos de sua dona, Gazpacho fez da atitude um hábito corriqueiro, pois sempre escolhia o mesmo lugar para pousar. Em um vídeo sobre seu animal, Brubaker conta que a cobra “sempre gravita” em direção ao seu cabelo.

Ao pegar Gazpacho, o animal prontamente se direciona para o cabelo de sua dona. Brubaker não gostaria que fosse de outra maneira.

“Ele geralmente passa alguns minutos lá em cima e, em seguida, geralmente envolve meu pescoço por alguns minutos depois”, contou Brubaker.

O compartilhamento nas redes sociais

Ao compartilhar registro online de sua cobra, Brubaker quis mostrar às pessoas que animais como esses não precisam ser assustadores. O fato de Gazpacho fingir ser um laço de cabelo impressionou a muitos internautas.

“Fiquei surpresa porque imaginei que a maioria das pessoas ficaria com medo do vídeo, devido ao pavor de cobras, mas a esmagadora maioria o achou adorável”, disse Brubaker. “Algumas pessoas até consideraram a possibilidade de resgatar uma cobra própria (com pesquisa adequada, é claro). Acho que realmente ajudou a combater o estigma de todas as cobras serem perigosas e agressivas.”

Gazpacho agora se encontrou nos braços de Brubaker, sendo acolhida ao receber amor e confiança. Ou melhor dizendo, o animal se encontrou, literalmente, nos cabelos da dona.