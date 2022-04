Mulher entra em pânico ao ficar com ‘brinquedo sexual’ preso em seu corpo

Uma mulher entrou em pânico e precisou ser levada às pressas para um hospital depois de ficar com um brinquedo sexual preso no reto. A história rapidamente se espalhou pela internet.

Conforme a publicação realizada pela IstoÉ, a mulher, identificada somente como Brittany, admitiu que é viciada em sexo desde o ano de 2019, quando terminou um relacionamento.

Sem ter um parceiro frequente, a mulher decidiu comprar uma série de brinquedos sexuais para satisfazer seus desejos. Para isso, ela realizava suas compras em um site de produtos eróticos e ficou completamente empolgada quando sua nova aquisição chegou.

“Encomendei um vibrador azul que aumentava gradualmente de tamanho. Fiquei empolgada quando minha encomenda chegou pelos correios e só pensei: “Estou pronta, vou tomar um banho para depois me divertir”, relata a mulher.

Ela precisou ser levada para a emergência

Em seu relato, Brittany conta que antes utilizar o vibrador passou o lubrificante indicado no objeto o deixando escorregadio. “As minhas mãos não davam conta de segurar, porque ele entrou com muita facilidade. Na hora acabei soltando o objeto e ele entrou em meu reto”.

“Pensei que eu conseguiria forçar o objeto para fora, mas me enganei e ele ficou preso. Eu entrei em pânico por quase 20 minutos!”.

Desesperada diante da situação, a mulher decidiu que a melhor saída seria acionar os serviços de emergência. Quando a equipe de resgate chegou em sua casa ela foi rapidamente direcionada para receber atendimento em um hospital.

No local, Brittany foi atendida pelo cirurgião geral Dr. George Crawford. Segundo ele, o vibrador ficou preso no corpo da mulher porque o local em que foi introduzido tem a função de sucção.

“O reto é projetado para manter as fezes fora da região do ânus. Se alguém colocar algo além dessa parte o que quer que seja introduzido por lá será sugado em direção ao intestino”.

Apesar do susto, o procedimento para remoção do objeto foi simples e precisou somente da ajuda de duas pinças de metal. O cirurgião reforçou ainda que o uso de brinquedos sexuais deve ser feito com cautela, pois sua má utilização pode levar a graves acidentes.