Jovem revela que foi parar no hospital por ‘segurar peidos’ quando estava próxima do namorado

Em um caso viral, uma jovem revelou que foi parar no hospital porque segurou seus peidos quando estava próximo do namorado por cerca de dois anos.

Cara Clarke, de 19 anos, estava no trabalho quando sentiu ‘dor de estômago extrema’ e foi levada às pressas para o hospital, de acordo com informações do site The Mirror.

A jovem então soube que ela tinha uma infecção e teria que remover seu apêndice antes que ele explodisse - o que ela diz ter sido causado pela situação inusitada.

Clarke, que está com seu namorado de 21 anos, Kyle Duffy, há dois anos, afirma que ele estava ‘morrendo de rir’ depois de descobrir que seus esforços a deixaram precisando de atenção médica.

Embora não esteja claro o que causa apendicite, pode ser desencadeada por bloqueios, por exemplo, por resíduos sólidos que causam inflamação e aumento de pressão no apêndice.

Cara Clarke prometeu apenas ‘deixar sair de agora em diante’ depois de admitir que não tinha ideia de como poderia ser perigoso segurar gases.

O vídeo onde conta o relato inusitado já atingiu mais de 2 milhões de visualizações e mais de 214 mil curtidas - com outras pessoas admitindo que também já passaram pela mesma situação.

Ainda de acordo com as informações, a jovem ficou chocada com a reação no app TikTok - admitindo que não esperava se tornar viral da noite para o dia.

Com informações do site The Mirror