Já foi convidado para um ‘chá revelação’ de harmonização facial? Evento viralizou na web

As definições de chá revelação foram atualizadas. Circula na internet um vídeo de um “evento” em que um rapaz se vê pela primeira vez no espelho após passar por uma harmonização facial. A gravação mostra “convidados”, uma dancinha que precede o tão esperado momento e, finalmente, a emoção do paciente ao conferir o resultado.

A história é do operador de sistemas Charles Teixeira, de 30 anos, morador de Goiânia, em Goiás. Ele postou o momento que a equipe de uma dentista de São Paulo revelou as mudanças em seu rosto após o procedimento estético.

Ironicamente, a música escolhida para a revelação foi “Just way you are”, “Do jeito que você é”, na tradução em português.

Na internet, as reações foram inúmeras. Confira algumas:

As brincadeiras e memes em torno no assunto, claro, tomaram conta:

Eu vi...

Ao portal de notícias G1, Charles disse que não se importa com as piadas feitas na internet sobre ele e afirmou estar “radiante” com a repercussão do vídeo e com o resultado da harmonização facial.

Ele dirigiu com o marido mais de 13 horas entre Goiânia e São Paulo só para passar pelo procedimento em uma clínica de estética e agora “está curtindo a fama repentina”.

Veja o antes de depois da harmonização de Charles:

Antes e depois de Charles Teixeira, de 30 anos Instagram (Reprodução)

Sem motivos para festejar

Nem sempre o resultado de um procedimento estético é motivo para comemoração. Recentemente, uma influenciadora de Chicago, nos Estados Unidos, relatou uma terrível experiência com o botox. Segundo Whitney Buha, o que viu a deixou em estado de choque. Ela dividiu a experiência com seus quase 30 mil seguidores no TikTok.

A princípio tudo estava normal e seu rosto não parecia estranho, mas a mulher começou a notar que uma sobrancelha estava um pouco mais baixa que a outra. Quando ela foi colocar mais Botox na sobrancelha inferior, notou que seu olho parecia ainda mais baixo.

Whitney Buha documentou o processo nas redes sociais e, aos poucos, percebeu que a pálpebra de um olho começou a “cair” e que o outro olho parecia maior que o normal. A situação a deixou chocada, mas logo a influenciadora descobriu a verdade: a pessoa que fez seu procedimento com toxina botulínica injetou a substância no lugar errado, mais especificamente ao redor do seu olho, o que a deixou com esse resultado assimétrico.

Influenciadora Whitney Buha. Foto: Reprodução Pinterest

