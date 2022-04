Homem usa ‘colar da vergonha’ para que cachorro não se sinta sozinho

Homem dá show de empatia ao usar 'colar da vergonha' junto ao pet. (Reprodução/Redes Sociais - Extraído do portal The Dodo)

O termo “pai e mãe de pet” tem se popularizado bastante de uns tempos para cá. A definição consiste em criar os bichinhos como verdadeiros filhos, reconhecendo que, assim como um ser humano, os animaizinhos também possuem sentimentos. E assim como um bom pai de pet, o pai da dona de Ollie soube executar esse papel muito bem.

Este aqui é o Ollie – e apesar de seu colar da vergonha, essa criatura fofa não possui motivo algum para se sentir envergonhado. Ele sabe que pode contar com um amigo de verdade. Essa é a história do cachorrinho fofíssimo, vinda do portal The Dodo.

Cãozinho Ollie usando o 'colar da vergonha'. (Reprodução/Redes Sociais - Extraído do portal The Dodo)

Certo dia, Ollie passou por uma pequena cirurgia que o deixou com alguns pontos. Após o procedimento, o cãozinho foi equipado com um colar protetor – mais conhecido como “colar da vergonha” ou “cone elizabetano”. O acessório foi inserido no animal para que ele pudesse ter sua ferida cicatrizada tranquilamente.

Já deu para imaginar que o cone não seria aceito de forma voluntária pelo animalzinho.

“Ollie estava muito triste com o cone”, disse Alex, a dona de Ollie, ao The Dodo. “Ele apenas andava para lá e para cá, realmente sentindo pena de si mesmo.”

Um show de empatia

Ao ver que Ollie se sentia um pouco solitário e deprimido por ter que usar o “colar da vergonha”, o pai de Alex resolveu tentar distrair o cãozinho e juntou-se a ele dando um show de empatia. O homem encontrou outro cone que a família tinha guardado e colocou em si mesmo.

“Eu apenas ri e liguei para minha mãe para ver também”, disse Alex. Mas eles não foram os únicos a terem seus espíritos animados pelo doce gesto de papai.

“Ollie definitivamente parecia um pouco mais feliz”, contou Alex ao perceber a mudança de humor no cachorro.

Para a alegria do cãozinho, o cone era uma necessidade temporária. Após o tempo necessário para a cicatrização, Ollie se livrou do “colar da vergonha” e não teve mais que se submeter ao uso do acessório. O show de empatia dado pelo pai de Alex também colaborou para a recuperação do animalzinho.

“Ollie está indo muito bem. Seus pontos cicatrizaram bem”, disse Alex. “Ambos estão sem cone agora. Ollie só teve que usá-lo por uma semana. Meu pai durou apenas algumas horas!”