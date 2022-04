Virou moda! Mulher flagra marido fazendo sexo com morador de rua

Após a repercussão do caso do morador de rua que foi flagrado pelo marido fazendo sexo com a esposa dele dentro de um carro em Planaltina, no Distrito Federal, um novo caso envolvendo um sem-teto também está repercutindo nas redes sociais.

Desta vez foi a mulher que flagrou o marido fazendo sexo com um morador de em Porto Velho, Rondônia, de acordo com notícia do Diário da Amazônia.

A mulher, cujo nome não foi identificado, estava desconfiada há algum tempo de que o marido a estava traindo pela forma como agia e pelas saídas discretas praticamente todas as noites.

Durante uns desses passeios noturnos ela resolveu segui-lo e quase desmaiou de susto ao encontrar o marido em um local escuro tendo relações sexuais com um morador de rua, na região do centro da cidade.

Testemunhas disseram que diante da cena a mulher mal conseguia conter o desespero e teve que ser acalmada pelas pessoas que passavam pelo local, pois estava extremamente abalada.

TRAIÇÃO EM PLANALTINA

Um caso semelhante chamou a atenção de todos quando um vídeo que vazou para a Internet mostrou o marido flagrando sua mulher o traindo com um morador de rua na cidade de Planaltina, no Distrito Federal.

As imagens mostram quando o morador de rua sai do carro pela porta do motorista e tenta fugir, mas é alcançado e espancado pelo marido com socos e chutes na região da cabeça até ficar caído no chão.

Levado ao hospital, Givaldo Alves, o morador de rua, disse que a mulher estacionou o carro no local onde ele estava deitado e o convidou para namorar. “Quer brincar?”, disse ela, de acordo com o depoimento de Alves.