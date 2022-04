Turistas registram impressionante explosão de vulcão a poucos metros de distância; assista ao vídeo

Um grupo de turistas que fazia trekking perto de um vulcão em Chillán, cidade localizada na região central do Chile, registrou um evento impressionante e que repercutiu no Twitter.

Ao analisar as imagens e segundo informações compartilhadas, eles estavam a poucos metros de distância quando houve uma forte explosão, acompanhada de rochas e cinzas que podem ser conferidas na gravação.

E embora muitos tenham elogiado o registro, feito pouco tempo antes de deixaram o local, muitos internautas criticaram a atitude dos turistas devido ao risco oferecido com a explosão.

No Twitter, além de compartilhar o vídeo do ocorrido, Cristián Farías, que é geofísico da Universidade Católica de Temuco, repudiou a iniciativa e disse: “Este vídeo mostra o que NÃO fazer com um vulcão em erupção”. (Caso não consiga visualizar a gravação abaixo, basta que acesse o link).

Este video muestra lo que NO hay que hacer con un volcán en erupción. Mírenlo completo



Hace unos días un grupo de personas subió al cráter activo del #NevadosDeChillán, que lleva más de 6 años en erupción, con pulsos breves, que aparecen sin aviso. Los pilló un pulso arriba pic.twitter.com/Lj241xFlRG — Cristian Farías (@cfariasvega) March 30, 2022

Por fim, não há informações se haverá alguma medida por parte de entidades responsáveis sobre a atitude do grupo de turistas. O Serviço Nacional de Geologia e Minas (Sernageomin) apenas disse o seguinte:

“NEVADOS DE CHILLÁN: Ontem foi novamente registrada uma explosão com a emissão de fluxos piroclásticos ao redor da cratera, cuja coluna atingiu uma altura de 1700 m, com um sinal sísmico associado de energia moderada. O monitoramento em tempo real continua”.

