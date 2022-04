Pai deixa filhos com uma estranha durante o voo para poder dormir com a esposa

Uma mulher foi até o Reddit para contar como foi surpreendida por um homem desconhecido durante uma viagem de avião. O homem teria deixado os filhos pequenos sob seus cuidados para poder dormir ao lado da esposa que estava algumas fileiras atrás.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história de forma anônima no Reddit e explicou a estranha situação que viveu durante um voo.

Segundo seu relato, ela viajava sozinha quando foi surpreendida por um pai que deixou seus dois filhos com ela e voltou para os fundos do avião para acompanhar a esposa que dormia.

Ela então se lembrou de ter visto a família durante o embarque. Enquanto esperava para entrar no avião, ela lembra de ter visto a mulher, que parecia exausta, enquanto o homem tentava controlar os dois filhos que corriam cheios de energia.

Na ocasião, a mulher que não conhecia a família, decidiu puxar assunto com os meninos para tentar ajudar a família e a mãe das crianças agradeceu por isso. Ela só não esperava ser surpreendida pelo pai das crianças alguns momentos depois de entrar no avião.

O homem deixou os filhos aos cuidados dela

Pouco depois de embarcar, ela percebeu que a família estava sentada somente algumas fileiras para trás de sua poltrona. No entanto, ela logo foi surpreendida quando viu que dois assentos da família eram os assentos disponíveis ao seu lado.

Esperando dividir a viagem com uma das crianças e um dos pais, ela não acreditou quando o homem sentou um dos filhos ao seu lado e, em seguida, trocou o cartão de embarque do outro filho com o dele, deixando as duas crianças aos cuidados dela e correndo para a fileira em que a esposa estava sentada.

A mulher, que também estava exausta, ignorou o cansaço e passou a responder brevemente as perguntas feitas pelas crianças e pouco tempo depois disse a eles que precisava descansar assim como a mãe deles.

Ao acordar, ela foi recebida com biscoitos e água entregues pelos meninos que permaneceram ao seu lado.

Somente quando faltava cerca de meia hora para o pouso foi que a mãe dos meninos acordou e ficou desesperada quando não conseguiu localizar os filhos. Ao notar que estavam ao lado da mulher, ela se acalmou e esperou pelo pouso.

Após sair do avião, a mulher conta que a mãe das crianças a procurou para pedir desculpas pela atitude do marido. Ela então explicou que havia tomado um remédio para ansiedade antes do voo o que a fez desmaiar assim que entrou na aeronave.

Além disso, a mãe das crianças forçou o marido a se desculpar com a mulher por ter deixado os filhos sob seus cuidados.

Apesar da situação desconfortável, ela afirmou ter aproveitado a companhia dos meninos durante a viagem.