Mulher afirma que as tatuagens em seu corpo a ajudaram a recuperar a confiança

Raven afirma que as tatuagens a ajudam a se sentir mais confiante. (Reprodução / Instagram @raven_77)

Uma mulher afirmou que suas tatuagens foram responsáveis por ajudá-la a melhorar sua confiança e autoestima. Raven Moreira, de 26 anos, é natural de Goiânia, Goiais, e trabalha como tatuadora.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Raven já gastou aproximadamente R$73 mil reais para realizar as modificações corporais, que já somam tatuagens espalhadas por 70% de seu corpo.

Sua primeira tatuagem foi feita aos 18 anos e foi um passo importante pois lhe ajudou a ficar mais confiante em relação a sua aparência. Agora, suas modificações vão desde tatuagens na pele até a coloração dos globos oculares.

No entanto, nem todos aprovam a aparência da jovem, que é mãe de uma criança. “As reações das pessoas variam muito”, afirma.

“Embora muita gente não goste do meu visual, a maioria me elogia e me inspira a ser a pessoa que sou hoje”.

As modificações a ajudaram a se sentir melhor com seu próprio corpo

Apesar de comentários desrespeitosos, Raven afirma que as tatuagens foram benéficas para sua vida e ajudaram em sua aceitação.

“Ouvi comentários de todos os tipos possíveis. Teve gente me dizendo ‘você está indo direto para o inferno por ser assim’ e ‘está arruinando sua beleza’, mas outros dizem ‘você é minha inspiração, como mãe, como pessoa’. Teve quem me chamasse de ‘Deusa’ e muitos falaram que gostariam de ter a minha força”.

Segundo ela, antes das modificações sua confiança era abalada e ela era dominada pela timidez. “Eu tinha medo de falar, não sabia me expressar, não me sentia o suficiente”.

“Fiz minha primeira tatuagem quando tinha dezoito anos, mas as modificações e tatuagens extremas comecei a fazer há dois anos. Tenho entre 60 e 70% do corpo tatuado”. Suas últimas modificações incluem a coloração do globo ocular e a bifurcação da língua há sete meses.

Com sua aparência única, Raven chama atenção por onde passa, principalmente quando o assunto é relacionamento. “Meu visual atrai muitos admiradores de todos o sexos. Recebo propostas o tempo todo. Acredito que as pessoas têm um certo fetiche por algo que não conseguem entender e que tem muita curiosidade”.

Do ponto de vista de sua família, sua aparência é bem aceita. “Eles me apoiam mesmo não entendendo muito bem minhas escolhas, mas se orgulham das minhas conquistas”.

“Não tenho medo de ser eu. Meu objetivo é evoluir como pessoa e me mudar muito mais até ficar completamente bem comigo mesma”.