Modelo do OnlyFans fica com rosto deformado após procedimento estético

Procedimentos estéticos estão cada vez mais populares e é entre os influenciadores nas redes sociais que eles se tornaram ainda mais conhecidos. Mas, uma experiência da TikToker australiana Tamika Rawson chamou a atenção de seus seguidores.

Na rede social, onde tem mais de 10 mil seguidores, a mulher postou um vídeo mostrando o resultado da aplicação de toxina botulínica no rosto. Alguns de seus seguidores se preocuparam com a situação, mas a maioria brincou com a influenciadora que “parece um hamster guardando a comida”. Outros compartilharam experiências semelhantes.

Junto ao breve vídeo postado no TikTok, ela escreveu: “Quando seu trabalho de Botox dá errado”. Ela move os músculos da face até deixar bem evidente inchaços no maxilar.

“Não se preocupem pessoal, o botox dura apenas 3 meses. Vou esperar até sumir e começar de novo”, escreveu Tamika em um dos comentários do vídeo que já foi visto mais de 230 mil vezes. A mulher parece ter levado com humor, pois é vista rindo no clipe.

“Isso aconteceu porque eles não foram longe o suficiente no músculo. Era necessário mais Botox e um retoque agendado para duas semanas depois”, escreveu um seguidor.

“No vídeo, parece que a aplicação está afetando mais do que a área alvo e é por isso que o rosto da paciente parece torto”, disse Rupesh Shah, da London Lip Clinic, ao The Sun. “O motivo disso acontecer é que o líquido foi aplicado no músculo adjacente, o que se deve a má aplicação ou porque o líquido foi muito diluído”, explicou o especialista.

A aplicação de toxina botulínica geralmente é segura, mas pode ter efeitos colaterais, principalmente se o procedimento não for feito em um centro qualificado. Alguns deles são pálpebras caídas ou sobrancelhas tortas. “É lamentável o que aconteceu, mas o Botox não é uma solução permanente e desaparece em cerca de cinco meses”, disse Rupesh Shah.