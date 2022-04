Mãe fica chocada ao acompanhar a filha durante o dever de casa

Uma mãe ficou completamente chocada ao acompanhar a filha que realizava seu dever de casa. Diante da solicitação “inapropriada” na tarefa proposta pela escola, ela decidiu levantar um debate na internet.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror a mãe utilizou o fórum online Mumsnet para compartilhar seu desgosto diante da atividade proposta para a filha.

Em sua publicação, realizada de forma anônima, a mulher ameaça reclamar com a escola depois que sua filha, de oito anos, recebeu uma tarefa de casa “incomum”.

“Essa semana minha filha recebeu uma lição de casa de história. Ela precisa projetar um ‘novo dispositivo de tortura Tudor’. Ela precisa fazer o desenho, descrever como funciona e explicar porque seria mais eficaz que os dispositivos de tortura estudados anteriormente por ela!”, conta a mãe.

Depois de relatar a tarefa de casa da filha, a mãe, ainda nervosa, questionou os outros pais do fórum se a tarefa era algo realmente necessário, e se acrescentaria algo de bom ao aprendizado da criança.

Ela ficou inconformada com a atividade proposta

Explicando sua linha de pensamento, a mãe questionou os demais usuários do fórum: “Minha filha está na oitava série. Eles realmente precisam ser ensinados a pensar em sobre novas maneiras de torturar pessoas?”.

Pouco tempo depois, a mulher ainda adicionou outro ponto em sua publicação: “Apenas para contextualizar a situação que está acontecendo. Ela está convencida de que precisa fazer essa atividade uma vez que não fazê-la poderá trazer problemas na escola. Eu disse que entraria em contato com eles, mas ela disse que seria embaraçoso e ela ainda pegaria uma detenção!”.

Leia também: Homem leva o videogame para a sala de parto ao acompanhar a esposa

Para alguns dos usuários do fórum, a atividade proposta era realmente “ultrapassada e exagerada”. “Isso é completamente inapropriado! Eu entraria em contato com o diretor da escola depois de ver uma tarefa de casa deste tipo”, comentou uma pessoa.

“Acho isso desumano! Imagina, colocar crianças para pensar em ‘maneiras divertidas’ de matar pessoas! Não poderiam ter proposto algo pensando em formas de ajudar uns aos outros”, comentou outro.

No entanto, nem todos os pais concordaram com sua posição: “Sua filha está no 8º ano, ela não tem 8 anos. Você não deveria gerenciar o dever de casa dela a esta altura!”.

“A menos que sua filha comece a tentar construir e testar o design dela, eu não me preocuparia”, finalizou outro.