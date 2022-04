O jovem Alexander Chimedza, protagonista desta história impactante, passou vários meses no hospital se recuperando de um ataque feroz causado por um grupo de crocodilos enquanto pescava em um lago na Africa.

O caso aconteceu na cidade de Nyamhunga, no Zimbabwe, de acordo com informações do site The Herald.

O incidente ocorreu em janeiro, quando o homem chegou ao local para procurar iscas que planejava usar em uma pesca. Infelizmente, assim que se aproximou do lago, a vítima foi atacada.

Ele afirma que um crocodilo tentou agarrar sua mão esquerda, mas ele instintivamente a empurrou, antes que outro crocodilo conseguisse morder sua mão direita.

Assim como ele estava lutando com os crocodilos, amigos e conhecidos de Alexandre chegaram e jogaram grandes pedras nos animais, eventualmente forçando-os a nadar para longe, deixando o homem gravemente ferido.

Homem sobrevive após lutar ferozmente contra quatro crocodilos em lago no Zimbábue

Segundo o site, eles o tiraram da água e o levaram às pressas para o hospital, onde os médicos limparam suas feridas profundas. Eles realizaram várias cirurgias e implantaram várias placas de metal para ajudar a recuperar os ossos quebrados.

“Não posso trabalhar e sustentar minha família como antes. Agora confio em conhecidos para sobreviver“, diz o homem, que não consegue mais mexer o braço direito, mas a placa de platina permanente instalada no ombro direito permite que ele fique com o braço contido.

Ainda de acordo com as informações, ele continua em processo de recuperação e agradece pelo milagre. Confira registro:

Com informações do site The Herald