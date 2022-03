Tatuagem dos sonhos de uma jovem rapidamente vira um pesadelo

Uma jovem ficou completamente arrasada depois de ver seu sonho de tatuagem se transformar em um pesadelo.

Conforme a publicação do The Sun, Abby publicou um vídeo em seu TikTok contando sobre sua experiência traumática com a tatuagem.

Logo no início do vídeo, ela informa que não vai expor o artista que fez sua tatuagem, mas somente mostrar o resultado do desenho em sua pele.

“Eu não sei se foi somente o desenho que não ficou bom na pele ou se ele estava em um dia ruim, mas ele acabou estragando minha tatuagem”, conta.

Antes de revelar o desenho em suas costas, Abby mostra as referências do desenho, no estilo tradicional, que desejava. A arte consistia em uma cobra enrolada em uma espada nas cores cinza e preto.

“Mostrei a ele as referências e disse ‘Faça o que quiser com ele, desenhe no seu estilo’”.

Deu tudo errado

Após revelar o resultado da tatuagem, Abby começou a apontar os motivos pelos quais o desenho “deu errado”.

“Dá pra ver que a cabeça da cobra, o cabo da adaga e tudo está realmente errado. Está tudo desconexo. O sombreamento está ruim, a lâmina está irregular e a única parte que tem como salvar é a rosa”.

No entanto, tudo piorou depois de 3 meses quando a tatuagem ficou quase que completamente desbotada. “Metade das linhas desapareceram ou ficaram manchadas”

Para solucionar seu problema Abby decidiu procurar outro artista para reformar a tatuagem e deixar o desenho da forma como ela sempre quis.

Agora, após a reforma, a jovem exibe seu desenho com muito orgulho. “Nem parece ser a mesma tatuagem!”.

“O cabo está correto, a rosa tem um outro botão para compensar a irregularidade, a cobra está melhor e o sombreamento então, nem se fala. Na verdade, agora está realmente parecendo uma cobra”, ressalta a jovem.

@c0rnflak3z tattoo update, Jules if you’re seeing this you’re my hero greenscreen tattoocoverup ♬ original sound - abby

“No final, a tatuagem foi arrumada e eu agora tenho uma história engraçada para contar”.