Sniper russa presa é uma ex-freira, diz autoridade ucraniana

O governo da Ucrânia anunciou a captura da atiradora sniper, a sérvia Danijela Lazovic, uma ex-freira que atua pelo exército russo desde 2014 e fazia parte das forças que invadiram o país vizinho.

Desde que se integrou as força russa, Danijela teria matado cerca de 40 pessoas, inclusive civis, na região de Donetsk. A captura da sniper foi comemorada pelas forças de defesa da Ucrânia, mas a Rússia negou a informação.

O Ministério ucraniano soltou uma nota após a prisão da soldado: “Nas palavras de uma das voluntárias, as suas mãos têm o sangue de pelo menos 40 pessoas, incluindo civis. Qualquer um que matar pessoas pacíficas na nossa terra enfrentará uma reação implacável. O exército vai tratar disso”.

CORREDOR HUMANITÁRIO

Pelo menos 45 ônibus serão usados para retirar moradores da cidade de Mariupol pelo corredor humanitário autorizado pelo governo russo. Os civis deixarão a cidade e seguirão para Zaporizhzhia, também na Ucrânia.

“Hoje à noite, recebemos uma mensagem do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de que a Federação Russa confirma sua prontidão para abrir o acesso do comboio humanitário à cidade de Mariupol com trânsito pela cidade de Berdiansk”, informou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

A cidade de Mariupol foi uma das mais atingidas pelos bombardeios russos desde que começou a guerra, já que é um ponto importante na estratégia da Rússia de combate. Atualmente, os moradores sofrem com falta de água, luz ou comunicação.

PAZ

De acordo com o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, o presidente russo Vladimir Putin disse ainda não há condições para um cessar fogo na Ucrânia e que os atuais contratos de gás continuarão em vigor e poderão ser pagos em dólares ou euros.