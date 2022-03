Polêmica sobre o suposto avistamento do monstro do Lago Ness; primeiro em 2022

O Official Register of Loch Ness Monster Sightings, um site dedicado a registrar as supostas aparições do mito escocês, fez a primeira divulgação de 2022 e logo depois a excluiu devido às dúvidas que surgiram.

A princípio, foi gravado o vídeo de uma webcam que está 24 horas por dia focando em uma parte do lago, como detalhado pelo site 20minutos.es.

Para os mais convictos da existência de Nessie, é possível ver uma sombra escura atravessando a água, que gerou o suposto avistamento.

Polêmica sobre o suposto avistamento do monstro do Lago Ness

Segundo o site, o irlandês Eoin O’Faodhagain é um observador veterano e registra regularmente avistamentos via webcam do Lago Ness.

Ele foi acompanhado por Co Donegal, um habitante da área e observador recorrente, que relatou seu primeiro avistamento em 1987. Foi ele quem alertou que havia visto algo inusitado na transmissão ao vivo da webcam na tarde de 23 de março.

Segundo ele, há dois objetos “que se movem paralelamente no centro da tela” e descartou que possam ser troncos ou coisas flutuando devido ao suposto movimento.

Primeiro avistamento em 2022

A verdade é que nas imagens mal se vê uma sombra difusa na água, difícil de perceber.

“Foi sugerido que o avistamento consiste em duas pessoas praticando paddle boarding, e é por isso que foi removido do Registro Oficial de Avistamentos “, explica o próprio Eoin O’Faodhagain ao 20minutes.

“Eu pessoalmente discordo dessa avaliação. Vendo dois objetos a mais de uma milha (1,6 km) de distância da webcam em resolução 360, se fossem dois paddle boarders, eles apareceriam apenas como dois pontos na tela e certamente não sairiam desses trilhas como movimentos e distúrbios claramente visíveis nas águas do Loch Ness no momento do avistamento”, defende o observador.

Com informações do site 20minutes