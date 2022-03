Ninguém segura esse Jayce no CBLOL!

O Jayce do Wizer está brilhando no CBLOL 2022 (Reprodução / Riot Games)

A paiN Gaming vem mostrando uma excelente campanha de recuperação no primeiro split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), e isso não é segredo para ninguém. Agora ver um jogador arrasando partidas ao escolher jogar com o campeão Jayce no competitivo brasileiro, isso sim é, no mínimo, diferenciado.

Desde a sua primeira partida de Jayce, ainda na fase de pontos corridos do CBLOL, o topo da paiN Gaming, Choi “Wizer” Eui-seok, chama atenção por sua gameplay com o campeão.

Jayce é um dos diversos campeões disponíveis para jogar em League of Legends (Reprodução / Riot Games)

Em todas as partidas da paiN nas quais Jayce passou desapercebido na fase de escolhas e banimentos, o campeão foi a escolha certeira de “Wizer”, mostrando que mesmo com três jogadores do time adversário dificultando sua vida na fase de rotas, ele ainda foi capaz de fazer a diferença na partida.

Ao todo, “Wizer” conseguiu escolher o campeão em 6 das partidas disputadas pela paiN, todas elas foram convertidas em vitórias para a equipe. Muitas destas vitórias, segundo analistas e torcedores, foram garantidas graças a atuação impecável do jogador coreano que atua no competitivo brasileiro.

Como impedir o Jayce do “Wizer“?

Além de banir o campeão, nenhuma das equipes encontrou meios para impedir que o “Wizer” utilizasse seu Jayce com tanta eficiência.

Já que a forma mais segura de lidar com essa escolha é não permitindo que ela seja feita, será bem difícil ver novamente o Jayce em ação nas mãos do Wizer durante este primeiro split do CBLOL 2022.

Afinal, como a própria paiN Gaming afirmou em seu Twitter, “Se não banirem Jayce, cenas como essa (GG EZ) serão cada vez mais comuns”.

se não banirem Jayce, cenas como essa serão cada vez mais comuns pic.twitter.com/jAHMmYwtVs — paiN Gaming (@paiNGamingBR) March 29, 2022

Se tudo fluir conforme as indicações dos casters, é muito improvável vermos novamente um “Jayce coreano” em ação nos playoffs do CBLOL 2022.

e essa foi a última vez que o Wizer joga de Jayce nos playoffs — Matheus Borges (@mylonzete) March 27, 2022

A paiN Gaming volta à Arena CBLOL para disputar a final da chave superior contra a KaBuM (1ª colocada na fase de pontos corridos) no próximo domingo, dia 3 de abril. As partidas serão transmitidas pelo canal oficial do CBLOL no YouTube.