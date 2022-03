Homem considerado ‘maior ladrão de bicicletas do mundo’ é desmascarado após este ‘pequeno’ detalhe

Homem considerado ‘maior ladrão de bicicletas do mundo’ é desmascarado Foto ilustrativa - Unsplash

A polícia de Oxfordshire, na Inglaterra, deteve recentemente um homem de 54 anos, apelidado de “maior ladrão de bicicletas do mundo”, depois de denúncias de vizinhos e após identificarem um “pequeno” detalhe através da ferramenta Google Earth.

Segundo informações, vizinhos suspeitaram do alto volume de bicicletas que entravam no local e também se sentiam incomodados com a quantidade de ratos que apareciam pela zona.

Em sua defesa, o homem, cuja identidade não foi revelada, afirmava que as bicicletas seriam destinadas à doações ao continente africano, algo que nunca aconteceu, mesmo com o acúmulo por anos.

O desfecho do caso do homem

Além das denúncias recebidas, a ferramenta Google Earth foi crucial para verificar a alta quantidade de bicicletas que estavam no local, muitas delas roubadas, algo que posteriormente foi confirmado pelas autoridades.

Por fim, embora todo o disposto até o momento, o homem segue em liberdade até que a investigação seja concluída ou que a justiça determine o contrário.

“Galera, agora não roubo mais”, revela homem em discurso inusitado após ganhar na loteria

O caso de Marcelo Paredes, um homem da Argentina, que já teve 7 condenações e era conhecido por roubar turistas e invadir residências, repercutiu recentemente. E, diferente do que talvez muitos possam pensar, desta vez, ele se tornou notícia após ganhar um prêmio na loteria e pelo discurso utilizado.

Segundo informações, após uma aposta na loteria, Rambito, como era popularmente conhecido, ganhou o prêmio de 94 milhões de pesos argentinos, o equivalente a R$ 4.044.169,25, câmbio de 31-03-2022, às 6h16, horário de Brasília.

O discurso do homem e sua promessa

Uma vez que recebeu a novidade, Marcelo foi direto à uma delegacia e fez uma importante promessa aos oficiais: “Galera…

