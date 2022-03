“Galera, agora não roubo mais”, revela homem em discurso inusitado após ganhar na loteria

O caso de Marcelo Paredes, um homem da Argentina, que já teve 7 condenações e era conhecido por roubar turistas e invadir residências, repercutiu recentemente. E, diferente do que talvez muitos possam pensar, desta vez, ele se tornou notícia após ganhar um prêmio na loteria e pelo discurso utilizado.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, após uma aposta na loteria, Rambito, como era popularmente conhecido, ganhou o prêmio de 94 milhões de pesos argentinos, o equivalente a R$ 4.044.169,25, câmbio de 31-03-2022, às 6h16, horário de Brasília.

Esta notícia pode te interessar: Homem é demitido sem direitos após trabalhar mais de 10 anos sem registro e história tem reviravolta

O discurso do homem e sua promessa

Uma vez que recebeu a novidade, Marcelo foi direto à uma delegacia e fez uma importante promessa aos oficiais: “Galera, agora não roubo mais”, explicando que havia ganhado o prêmio na loteria e que isso consequentemente mudaria a sua vida e a “fama” de ladrão.

Por fim, de acordo com informações de veículos locais, Paredes buscou duas de suas vítimas e ofereceu-lhes devolver o dobro do que havia roubado anteriormente.

Homem é demitido sem direitos após trabalhar mais de 10 anos sem registro e história tem reviravolta

Homem é demitido após trabalhar mais de 10 anos sem registro Foto ilustrativa - Pexels

Seja no Brasil ou em diversos outros países do mundo, é considerado ilegal que uma pessoa trabalhe por um longo período sem nenhum tipo de contatro formal. E, para quem está curioso, o caso de um homem, que era trabalhador em um lava-rápido no Chile, ganhou repercussão após a empresa ser condenada depois de demiti-lo sem nenhum direito após mais de 10 anos de serviços sem nenhum tipo de registro.

O homem, identificado como Alberto Eduardo Gatica Salamanca, trabalhava desde 2007 em várias unidades do Full Lavado Express, todo esse período sem nenhum tipo de contrato de trabalho — o que consequentemente estabelecia uma relação informal laboral — até que em 2020 foi demitido.

Leia o restante da notícia clicando aqui!