Ex-stripper ganha R$ 1,5 milhão vendendo “conteúdo de lactação” no OnlyFans

OnlyFans é uma plataforma que admite conteúdo para todos os gostos e isso foi demonstrado por uma australiana, que conseguiu continuar sua carreira na rede social inclusive estando grávida graças a um novo público que se interessou muito pelo seu novo visual.

A ex-stripper lançou sua conta OnlyFans em 2019 com conteúdo adulto, mas tudo mudou com sua primeira gravidez em 2020. A mulher recebeu críticas por sua escolha de carreira, inclusive de seguidores que são pais, mas ela diz que não se importa com o que as pessoas pensam.

“A primeira vez que engravidei, perdi metade dos meus seguidores. Eu esperava perder alguns, mas não muitos. Felizmente, a maioria das seguidores que são mãe são muito gentis e algumas das minhas antigas seguidoras voltaram depois que eu dei à luz”, disse Emily Mai ao site australiano Kidspot.com.

Agora, a mulher de 32 anos está grávida pela segunda vez e diz ganhar o equivalente a R$ 1,5 milhão de reais por mês através do OnlyFans, embora alguns pedidos de vídeos sejam um pouco estranhos.

“Recebo pedidos todos os dias para enviar mais fotos e vídeos de gravidez”, disse Emily, reconhecendo que também há pessoas pedindo imagens muito específicas, incluindo “conteúdo de lactação” mostrando seu leite materno.

“Eles me pedem todo tipo de coisa, como vídeos de RPG onde eu finjo ser a parceira grávida deles e alguns até me pedem para jogar meu leite materno na câmera”, revelou ela.

Emily diz que algumas mães se sentem desconfortáveis com seus corpos quando estão grávidas, mas ela “nunca se sentiu mais sexy na vida”.

“Adoro mostrar meu corpo de grávida. Eu me sinto incrivelmente sexy quando estou grávida e gosto de mostrar minhas curvas”, disse a australiana que tem 144 mil seguidores no Instagram.

Apesar de tudo, a mulher diz que não aceita nenhum pedido e que tem “os próprios limites” no conteúdo que está disposta a publicar e claro, nada que viole a lei ou as regras da rede social.