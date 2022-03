Casal viaja milhares de quilômetros para assistir show e tem uma surpresa desagradável

A história de um casal do México viralizou no TikTok com um relato sobre um imprevisto que tiveram ao viajar para a cidade de Monterrey, para assistir ao show da banda Coldplay. Ficou curioso e quer saber mais?

Segundo detalhes do Publimetro Chile e conforme pode ser conferido no vídeo, ao desembarcar no aeroporto, elas tiveram uma surpresa: ninguém se lembrou de separar as entradas.

Por sorte, elas haviam chegado na cidade um dia antes do show, o que possibilitava voltar, mesmo que com custos adicionais, para a cidade de origem e buscar os ingressos.

Mas há outro problema no retorno!

Embora uma das jovens que retornou tenha tido sucesso de receber as entradas pouco tempo depois que desceu do avião por uma pessoa que a esperava, ela acabou perdendo o novo voo para Monterrey e teve que esperar até o dia seguinte para embarcar. “Nós nunca perdemos um voo, nunca esquecemos os ingressos para shows”, disse.

Após a ‘novela’ vivida…

Finalmente, a jovem conseguiu seguir para o seu destino, agora com as entradas, e assistir ao show. Confira abaixo o vídeo desse momento (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

