A verdade por trás do vídeo que mostra um ‘esqueleto de cobra gigante’

Um registro impressionou a Internet recentemente ao mostrar o esqueleto de uma cobra enorme. As imagens de satélite apareceram no Google Maps.

De acordo com o Tribune India, o vídeo foi feito na França no Google Maps e logo se tornou viral contando com milhões de visualizações em um TikTok.

O Google Maps o que parece uma espinha dorsal enorme em uma área alagada. No entanto, a verdade é que as imagens não mostram o esqueleto de uma cobra.

Veja as imagens:

Pesquisas apontaram que se trata de uma “grande escultura metálica que é conhecida como “Le Serpent d’Ocean”, segundo o portal Snopes.

“Em 24 de março de 2022, o canal @googlemapsfun TikTok publicou um novo vídeo. Ele supostamente documentou a descoberta do Google Maps de um esqueleto de cobra gigante – o da extinta Titanoboa – na costa da França. No entanto, isso não era verdade. Simplesmente mostrava uma grande escultura metálica conhecida como Le Serpent d’Océan. É verdade que há um esqueleto de cobra gigante na costa da França que é visível no Google Maps e no Google Earth. No entanto, é uma instalação de arte feita de metal, não um esqueleto real”, escreveram.

A escultura foi instalada na beira do mar em 2012 como parte da exposição de arte Estuaire. Foi criado pelo artista franco-chinês Huang Yong Ping.

Já a Titanoboa cerrejonensis, a maior cobra que já habitou o mundo, vivia nos rios e pântanos do Caribe colombiano há cerca de 60 milhões de anos. Na floresta tropical úmida, as temperaturas oscilavam entre 30 e 34 graus Celsius.

O animal chegava a medir 15 metros de comprimento e pesar aproximadamente 1,2 toneladas. Ela era pertencente da família das jiboias, portanto sua aparência era semelhante.

Seus fósseis foram encontrados em uma mina de carvão e começaram a ser exibidos em 2007 no Museu de Ciências Naturais da Flórida, nos Estados Unidos.

Esta cobra não era venenosa, mas devorava crocodilos com uma só mordida, matando suas presas por meio da constrição, enrolando-se e apertando seus corpos com uma força de mais de 180 kg por polegada quadrada.

